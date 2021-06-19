Murat Ormıyak kimdir? Nerede doğmuştur? Murat Ormıyak kaç yaşındadır? Murat Ormıyak evli mi?

Murat Ormıyak kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Murat Ormıyak’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Murat Ormıyak kimdir? Nerelidir?

Murat Ormyak oynadığı birçok film ve dizi sayesinde adından söz ettirmiştir. Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1946'da Aydın’ın Söke ilçesinde doğdu ve Terazi burcudur. Ayrıca İzmir Devlet Tiyatrosu, 1971 yılında Belgrad Fakultet informacionih tehnologija Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisiyle kazandı. O zamandan beri çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı. Ayrıca 2015 yılında Esra Erol ile İzdivaç programına katılarak programda uzun süre kaldı ve neden katıldığı uzun süreler tartışıldı. Ormıyak’ın Medeni durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Murat Ormıyak’ın rol aldığı diziler

2002 – En Son Babalar Duyar

2004 – Aliye, Avrupa Yakası, Cennet Mahallesi (Mafya Babası), Haziran Gecesi, Kalp Gözü (Doktor), Melekler Adası (Naci), Yabancı Damat

2005 – Ihlamurlar Altında

2006 – Hırsız Polis, Arka Sokaklar (Vedat Müdür), Doktorlar (İsmail), Hacı (Dışişleri Bakanı), Kaybolan Yıllar (Paşa), Yalancı Yarim (Doktor)

2008 – Düğün Şarkıcısı

2009 – Yalancı Romantik (Vural), Geniş Aile (Latif), Es Es (Okul Müdürü), Papatyam (Zeyno)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Sabit)

2011, 2012 – Alemin Kıralı, Akasya Durağı, Kurşun Bilal (Ali Rıza), N’aber Bacanak (Kayınpeder)

2013 – Karadayı, Güneşi Beklerken (Hakim)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Terzi)

Murat Ormıyak’ın rol aldığı filmler

2003 – Başımın Belası

2004 – Yürek Çığlığı (Doktor)

2005 – Ankara Ekspresi, Bir Salkım Üzüm (Hikmet), Geçmiş Zaman Elbiseleri, Komik-i Şehir, Utanmaz Adam

2006 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Amerikalı Orgeneral), Topal Hoca

2007 – Başımın Belası (Patron), Kurtlar Vadisi Terör (Otobüste Yolcu)

2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisi (Ev Sahibi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Osman), Umut (Bahattin)

2011 – Vücut (Okul Müdürü)

2015 – Sessiz Yalanlar (Baş Hekim)

2017 – Recep İvedik 5 (Doktor)

2018 – Koyver Gitsin.