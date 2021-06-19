İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Murat Ormıyak kimdir? Nerede doğmuştur? Murat Ormıyak kaç yaşındadır? Murat Ormıyak evli mi?

Murat Ormıyak kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Murat Ormıyak’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:14
Murat Ormıyak kimdir? Nerede doğmuştur? Murat Ormıyak kaç yaşındadır? Murat Ormıyak evli mi?
Takip Et:

Murat Ormıyak kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Murat Ormıyak’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Murat Ormıyak kimdir? Nerelidir?

Murat Ormyak oynadığı birçok film ve dizi sayesinde adından söz ettirmiştir. Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1946'da Aydın’ın Söke ilçesinde doğdu ve Terazi burcudur. Ayrıca İzmir Devlet Tiyatrosu, 1971 yılında Belgrad Fakultet informacionih tehnologija Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisiyle kazandı. O zamandan beri çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı. Ayrıca 2015 yılında Esra Erol ile İzdivaç programına katılarak programda uzun süre kaldı ve neden katıldığı uzun süreler tartışıldı. Ormıyak’ın Medeni durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Murat Ormıyak’ın rol aldığı diziler

2002 – En Son Babalar Duyar

2004 – Aliye, Avrupa Yakası, Cennet Mahallesi (Mafya Babası), Haziran Gecesi, Kalp Gözü (Doktor), Melekler Adası (Naci), Yabancı Damat

2005 – Ihlamurlar Altında

2006 – Hırsız Polis, Arka Sokaklar (Vedat Müdür), Doktorlar (İsmail), Hacı (Dışişleri Bakanı), Kaybolan Yıllar (Paşa), Yalancı Yarim (Doktor)

2008 – Düğün Şarkıcısı

2009 – Yalancı Romantik (Vural), Geniş Aile (Latif), Es Es (Okul Müdürü), Papatyam (Zeyno)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Sabit)

2011, 2012 – Alemin Kıralı, Akasya Durağı, Kurşun Bilal (Ali Rıza), N’aber Bacanak (Kayınpeder)

2013 – Karadayı, Güneşi Beklerken (Hakim)

2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Terzi)

Murat Ormıyak’ın rol aldığı filmler

2003 – Başımın Belası

2004 – Yürek Çığlığı (Doktor)

2005 – Ankara Ekspresi, Bir Salkım Üzüm (Hikmet), Geçmiş Zaman Elbiseleri, Komik-i Şehir, Utanmaz Adam

2006 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Amerikalı Orgeneral), Topal Hoca

2007 – Başımın Belası (Patron), Kurtlar Vadisi Terör (Otobüste Yolcu)

2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisi (Ev Sahibi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Osman), Umut (Bahattin)

2011 – Vücut (Okul Müdürü)

2015 – Sessiz Yalanlar (Baş Hekim)

2017 – Recep İvedik 5 (Doktor)

2018 – Koyver Gitsin.

 

 


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Murat OrmıyakKaç YaşındaHayatıKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler
Tuğçe Kurşunoğlu kimdir, nerelidir? Tuğçe Kurşunoğlu hakkında bilgiler
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar
Ümit Okur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Okur'un yer aldığı yapımlar
Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?
Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?
İbrahim Emin Ege kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
İbrahim Emin Ege kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler

Popüler Haberler

Murat Ormıyak kimdir? Nerede doğmuştur? Murat Ormıyak kaç yaşındadır? Murat Ormıyak evli mi?
Altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 19 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 19 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
19 Haziran 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Haziran evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 19 Haziran 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Haziran 2021 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Haziran 2021 Cumartesi
Nöbetçi Noter 20 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 20 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
19 Haziran 2021 Cumartesi ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
4 Haziran 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri
UEFA Süper Kupa İstanbul'da olacak mı?
18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında neler var?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 19 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 19 Haziran 2021 Cumartesi Show TV dizi, film ve programları
Kanal D canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
TRT Spor canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.