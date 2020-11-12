Murat Güloğlu kimdir? Hangi programları sundu? Murat Güloğlu biyografisi

6 Nisan 1975 yılında dünyaya gelen Murat Güloğlu Sivaslıdır. Fox TV’de haber spikeri olan Güloğlu aynı zamanda intenet gazetecisi ve televizyon programı yapımcısı kimliğiyle de sektörün en başarılı isimlerinden biridir.

Güloğlu, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuş ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Programı’nda Yüksek lisansını tamamlamıştır. Güloğlu aynı zamanda Türkiye Ofisi Sertifika Programı sahibidir.

Sektöre 1995 yılında adım atan başarılı spiker uzun süre televizyon kanallarında haber, program bölümlerinde çalışmış ve burada muhabirlik ve editörlük yapmıştır. 1999 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından “Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi” ödülünü alan Güloğlu, daha sonra kamera önüne geçmiş ve haber spikerliğine başlamıştır. Güloğlu uzun süre Fox TV ekranlarında sabah haberlerini sunmuş ve adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Güloğlu son olarak Fox TV ekranlarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi hakkında gündem olan ifadeler kullanması nedeniyle Fox TV’deki görevinden alınmıştır.