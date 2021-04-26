Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?

Murat Akova kim? Kaç yaşında?

Siyaset gündemine dair yaptığı yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken Murat Akova, izleyicilerin merak konusu oldu. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile yer aldığı programlarda ilgileri üzerinde toplayan Akova, araştırılmaya başlandı. Murat Akova kimdir? Murat Akova nereli?

Prof. Dr. Murat Akova kim?

Dr. Murat Akova 1982 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde almıştır. 1988-89 yıllarında London Hospital Medical College,Department of Medical Microbiology, Londra, İngiltere’de 2002- 2003 yıllarında Boston, ABD’de Tufts University School of Medicine, Center for Adaptive Resistance and Microbiology bölümünde çalıştı. 1989 sensinden bu zamana kadar Hacettepe Ünitesi’nde öğretim elemanı olarak görev aldı. 1991 senesinde doçent, 1998 senesinde profesör oldu. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Enstitüsü’nde Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kural’da Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olarak görev yapmıştır. Şu anda European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases genel sekreteri olarak çalışmaktadır.