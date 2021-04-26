İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?

Son günlerde yaptığı siyasi yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken Murat Akova, merak ediliyor. Araştırmalara konu olan Murat Akova, katıldığı programlarda siyaset gündemine dair ilgi çeken yorumlarda bulunuyor. Peki Murat Akova kimdir? Prof. Dr. Murat Akova hayatına dair bilgileri öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:55
Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Takip Et:

Murat Akova kim? Kaç yaşında?

Siyaset gündemine dair yaptığı yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken Murat Akova, izleyicilerin merak konusu oldu. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile yer aldığı programlarda ilgileri üzerinde toplayan Akova, araştırılmaya başlandı. Murat Akova kimdir? Murat Akova nereli?

Prof. Dr. Murat Akova kim?

Dr. Murat Akova 1982 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini ise  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde almıştır. 1988-89 yıllarında London Hospital Medical College,Department of Medical Microbiology, Londra, İngiltere’de 2002- 2003 yıllarında Boston, ABD’de Tufts University School of Medicine, Center for Adaptive Resistance and Microbiology bölümünde çalıştı. 1989 sensinden bu zamana kadar Hacettepe Ünitesi’nde öğretim elemanı olarak görev aldı. 1991 senesinde doçent, 1998 senesinde profesör oldu. 2000-2006 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Enstitüsü’nde Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. Ayrıca  Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kural’da Türk Tabipleri Birliği temsilcisi olarak görev yapmıştır. Şu anda European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases genel sekreteri olarak çalışmaktadır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Murat AkovaSiyaset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında?
Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında?
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Yasak Elma Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?
Yasak Elma Cansu ölecek mi? Nilperi Şahinkaya diziden ayrılıyor mu?
Esra Erol avukat Hülya Kuran, Ahmet Faruk Kuran kimdir?
Esra Erol avukat Hülya Kuran, Ahmet Faruk Kuran kimdir?
Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve konusu
Show TV Cam Tavanlar dizisi ne zaman başlayacak? Cam Tavanlar oyuncu kadrosu ve konusu

Popüler Haberler

Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Uyanış Büyük Selçuklu devam eder mi?
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi?
Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
2021 Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Maraşlı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Maraşlı devam eder mi?
Cuma günleri cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için yasak olacak mı?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın yer aldığı diziler
Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede, hangi ülkeye kaçtı?
Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler
Antalyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya 0 - 1 GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2021 Yaz tatili tarihi belli oldu mu?
29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?
Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?
Esra Erol avukat Hülya Kuran, Ahmet Faruk Kuran kimdir?
Bir Gün nasıl yazılır? TDK Bir Gün Mü, Birgün mü yazılılır? Bir Gün doğru yazılışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.