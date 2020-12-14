Münüre Tuncel kimdir? Müge Anlı Münire Tuncel olayında son durum ne?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar’da yaşan bir cinayet olayı gündeme getirildi. Munire Tuncel adlı kişi annesinin ölümünden sorumlu tutulurken, söz konusu cinayetin perde arkası merak konusu oldu.

Münire Tuncel kimdir?

10 Kasım tarihinde Afyonkarahisar’da köyde yaşayan Melihat Tuncel, kızı Münire Tuncel ile birlikteydi. Melihat Tuncel bu tarihte evlerinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Köylüler Münire Tuncel’i annesinin ölümünden sorumlu tuttu.

18 Kasım tarihinde Müge Anlı programına katılması beklenen Münire Tuncel, bir otelde intihar etmeye kalkıştığı bilgisi alındı. Münire Tuncel’in yengesi Funda Tuncel’in sosyal medya hesabından yapılan “görümcemi kaybettik” paylaşımının ardından Münre Tuncel, öldü mü soruları gündem oldu.

Müge Anlı Münire Tuncel’in hayatta olduğunu ve ilerleyen günlerde programa katılacağını açıkladı.