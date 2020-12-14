İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Münüre Tuncel kimdir? Müge Anlı Münire Tuncel olayında son durum ne?

Munire Tuncel’in intihar ettiği iddia edildi. İddiaların ardından Munire Tuncel kimdir, Müge Anlı Münire Tuncel olayında son durum ne soruları gündem oldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:38
Münüre Tuncel kimdir? Müge Anlı Münire Tuncel olayında son durum ne?
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar’da yaşan bir cinayet olayı gündeme getirildi. Munire Tuncel adlı kişi annesinin ölümünden sorumlu tutulurken, söz konusu cinayetin perde arkası merak konusu oldu.

Münire Tuncel kimdir?

10 Kasım tarihinde Afyonkarahisar’da köyde yaşayan Melihat Tuncel, kızı Münire Tuncel ile birlikteydi. Melihat Tuncel bu tarihte evlerinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Köylüler Münire Tuncel’i annesinin ölümünden sorumlu tuttu.

18 Kasım tarihinde Müge Anlı programına katılması beklenen Münire Tuncel, bir otelde intihar etmeye kalkıştığı bilgisi alındı. Münire Tuncel’in yengesi Funda Tuncel’in sosyal medya hesabından yapılan “görümcemi kaybettik” paylaşımının ardından Münre Tuncel, öldü mü soruları gündem oldu.

Müge Anlı Münire Tuncel’in hayatta olduğunu ve ilerleyen günlerde programa katılacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 14.12.2020 17:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Minüre TuncelMüge Anlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Popüler Haberler

Münüre Tuncel kimdir? Müge Anlı Münire Tuncel olayında son durum ne?
Brawl Stars oyunu yeni güncelleme ne zaman gelecek? Brawl Stars güncelleme ile gelecek özellikler neler?
Emekliye 2550 TL promosyon ödemesi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Naz Avcı kimdir? Stanford Üniversitesi nerede, nasıl kazanılır?
MasterChef Junior geliyor! Yarışma başvuru formu ve şartları neler?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
2020 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 14 Aralık 2020 Pazartesi son dakika intibak haberleri
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
2021 Ramazan Ayı ilk oruç ne zaman, hangi ay tutulacak?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sgk borçlanma çeşitleri
Halk Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 Bin TL krediye nasıl başvurulur?
Ferhat ile Şirin dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve mekanları nerede?
Koronavirüs aşısı fiyatı kaç TL olacak?
Güvercin dizisi ne zaman başlayacak? Güvercin dizisi 2. fragmanı yayınlandı!
Ergenlik depresyonu nedir? Ergenlik depresyonunun belirtileri ve depresyonuna neden olabilecek durumlar
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Doya Doya Moda Sabiha neden yok, elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 14 Aralık 2020
Aracın tamamına kredi vermekte olan bankalar hangileri? 2021 güncel kredi ile araç alma rehberi!
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.