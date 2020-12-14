Münire Tuncel öldü mü, tutuklandı mı? Müge Anlı Melihat Tuncel cinayetinde bir gelişme yaşandı mı, son durum ne?

Melihat Tuncel cinayetinin baş şüphelisi olarak Müge Anlı İle Tatlı Sert programına çıkan Münire Tuncel, 18 Kasım günü sabaha karşı intihar etmiş ve Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmamıştı. Müge Anlı, programında Münire Tuncel’in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde programa döneceğini belirtmişti.

Henüz resmiyeti olmayan bilgilere göre Münire Tuncel’in yengesine ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında; “Görümcem Münire Tuncel’i dün akşam 21:00 sularında kaybettik. Arayan, soran tüm arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve akrabalarımdan Allah razı olsun. Sebebini sormayın. Dualarınızı eksik etmeyin.” Paylaşımı ile görümcesi Münire Tuncel’in ölüm haberini paylaştı.

Yapılan bu paylaşımın ardından, Afyonkarahisar Evciler İlçesi’ne ait yerel bir haber sitesinin yayınladığı vefat haberi ile Münire Tuncel’in ölümü kesinleşmiş oldu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Emniyeti, Melihat Tuncel cinayetini çözmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.