İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Münire Tuncel öldü mü, tutuklandı mı? Müge Anlı Melihat Tuncel cinayetinde bir gelişme yaşandı mı, son durum ne?

Afyonkarahisar’da yaşayan ve 10 Kasım günü kızıyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, kızı Münire Tuncel tarafından boğazı kesilmiş olarak ölü bulunan Melihat Tuncel cinayetinde baş şüpheli olan kızı Münire Tuncel’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 13:54
Münire Tuncel öldü mü, tutuklandı mı? Müge Anlı Melihat Tuncel cinayetinde bir gelişme yaşandı mı, son durum ne?
Takip Et:

Melihat Tuncel cinayetinin baş şüphelisi olarak Müge Anlı İle Tatlı Sert programına çıkan Münire Tuncel, 18 Kasım günü sabaha karşı intihar etmiş ve Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmamıştı. Müge Anlı, programında Münire Tuncel’in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde programa döneceğini belirtmişti.

 Henüz resmiyeti olmayan bilgilere göre Münire Tuncel’in yengesine ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında; “Görümcem Münire Tuncel’i dün akşam 21:00 sularında kaybettik. Arayan, soran tüm arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve akrabalarımdan Allah razı olsun. Sebebini sormayın. Dualarınızı eksik etmeyin.” Paylaşımı ile görümcesi Münire Tuncel’in ölüm haberini paylaştı.

 Yapılan bu paylaşımın ardından, Afyonkarahisar Evciler İlçesi’ne ait yerel bir haber sitesinin yayınladığı vefat haberi ile Münire Tuncel’in ölümü kesinleşmiş oldu.

 Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Emniyeti, Melihat Tuncel cinayetini çözmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Son Güncelleme: 14.12.2020 13:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
öldü MüIntiharMünire TuncelCinayetMüge Anlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Popüler Haberler

E-Devlet abonelik iptal başvurusu detayları
TV'de nostalji rüzgarları! Yeniden yayınlanacak olan diziler hangileri? Hangi 10 dizi yeniden yayınlanacak?
A101 Marketde satılan Piranha tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Beni Bırakma Firuze karakterini kim canlandırıyor? Hazal Eylül Çelik biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Bim Anker A3331 kablosuz kulaklık özellikleri ve ürün incelemesi
Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Çukur Cumali kurtulacak mı?
Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı film ne zaman çıkacak? Film kadrosunda hangi oyuncular var?
Twilight filminin oyuncusu Kristen Stewart, İtalya'da üstsüz şekilde güneşlenirken yakalandı
Engelliler uçak bileti indiriminden nasıl faydalanır? Bilet alırken istenen belgeler
Recep İvedik 3 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 3 fragmanı, oyuncuları ve konusu
Star TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aralık 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Münire Tuncel öldü mü, tutuklandı mı? Müge Anlı Melihat Tuncel cinayetinde bir gelişme yaşandı mı, son durum ne?
Show TV canlı yayın akışı 14 Aralık 2020 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.