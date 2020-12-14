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Münire Tunçel öldü mü, tutuklandı mı? Müge Anlı Melihat Tuncel cinayetinde bir gelişme yaşandı mı, son durum ne?

Afyonkarahisar’da yaşayan ve 10 Kasım günü kızıyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, kızı Münire Tuncel tarafından boğazı kesilmiş olarak ölü bulunan Melihat Tuncel cinayetinde baş şüpheli olan kızı Münire Tuncel’in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 02:19
Münire Tunçel öldü mü, tutuklandı mı? Müge Anlı Melihat Tuncel cinayetinde bir gelişme yaşandı mı, son durum ne?
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Melihat Tuncel cinayetinin baş şüphelisi olarak Müge Anlı İle Tatlı Sert programına çıkan Münire Tuncel, 18 Kasım günü sabaha karşı intihar etmiş ve Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmamıştı. Müge Anlı, programında Münire Tuncel’in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde programa döneceğini belirtmişti.

 Henüz resmiyeti olmayan bilgilere göre Münire Tuncel’in yengesine ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında; “Görümcem Münire Tuncel’i dün akşam 21:00 sularında kaybettik. Arayan, soran tüm arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve akrabalarımdan Allah razı olsun. Sebebini sormayın. Dualarınızı eksik etmeyin.” Paylaşımı ile görümcesi Münire Tuncel’in ölüm haberini paylaştı.

 Yapılan bu paylaşımın ardından, Afyonkarahisar Evciler İlçesi’ne ait yerel bir haber sitesinin yayınladığı vefat haberi ile Münire Tuncel’in ölümü kesinleşmiş oldu.

 

 Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Emniyeti, Melihat Tuncel cinayetini çözmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Son Güncelleme: 14.12.2020 02:19
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıCinayetMünire TuncelIntiharöldü Mü?
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