Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Mumya Geri Dönüyor filmi televizyonda yayınlanacak. Yayınlandığı dönem büyük bir başarı elde eden filmde Brendan Fraser, Rachel Weisz ve Dwayne Johnson gibi sevilen isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise usta isim Stephen Sommers yapmıştı.

Mumya Geri Dönüyor oyuncuları

Mumya Geri Dönüyor konusu

Brendan Fraser, Rachel Weisz ve Dwayne Johnson filmin başrollerinde yer alıyor. Film macera ve fantastik türünde olup 2001 yılında vizyona girmiştir.

1935 yılında geçen filmde Mumya geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl sonrasıdır. Serinin ikinci filminde çiftimiz Rick O’Connell Evelyn evlenmiş ve 9 yaşında bir çocukları vardır.

İkili yeniden lanetli bir mumyaya karşı dünyayı korumaya çalışacaktır. Bu sefer ki mumya Imhotep’inkinden daha güçlüdür. Bu zorlu görevde ikiliyi eğlenceli ve macera dolu anlar beklemektedir.