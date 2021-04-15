Mukabele saatleri; 15 Nisan 2021 Perşembe Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?

15 Nisan 2021 Perşembe 09:47
Ramazan ayına yaklaşmamızla vatandaşlar TV’de yayınlanacak olan Mukabele
saatlerini araştırmaya başladı. Cebrail (as) Ramazan ayı boyunca her gece Peygamber Efendimizi ziyaret ederek Kur’an okumasına Mukabele denir. Özellikle ramazan ayından cami, mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle ve ikindi namazları öncesinde okunur. Kur’an-ı Kerim’i takip etmek için hatim
indirme geleneğine isim olmuş ve zamanla hafızların bu tür okuyuşlarına da mukabele denmektedir. Mukabelenin genellikle ramazan ayında yapılması Kur’an-ı Kerim’in ramazan ayında nazil olmaya başlamasından kaynaklanmaktadır.
Mukabele hangi kanallarda var, saat kaçta yayınlanıyor?
2021 yılının ramazan ayından mukabele, hafta içi her gün saat 15:00’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi kanalı olan Diyanet TV’de izlenebilecektir. Semerkand TV, Kanal 26 ve Haber 7 kanallarında da akşam ve sabah saatleri mukabele izlenebilmektedir.
Son Güncelleme: 15.04.2021 09:47
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