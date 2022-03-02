Muharrem Bayrak kimdir, nerede doğmuştur? Muharrem Bayrak evli mi? Muharrem Bayrak kaç yaşında?

Muharrem Bayrak kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Muharrem Bayrak’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Muharrem Bayrak kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Muharrem Bayrak’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Muharrem Bayrak aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

2 Aralık 1980 yılında Samsun’da dünyaya gelen, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Muharrem Bayrak, Star TV ekranlarında yayınlanmış olan Hanım Köylü dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha öncesinde Sevdaluk, Ustura Kemal, Aşağı Yukarı Yemişliler, Bez Bebek gibi dizilerde rol almıştır.

Bunların yanı sıra Ben O Değilim, Baskın, Eve Dönüş Sarıkamış, Vatan Sağolsun isimli filmlerle beraber Superonline İntenet reklamında yer aldı.