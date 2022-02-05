Muhammet Çakır kimdir?

de yayına giren yüzyüze dizisinde molla karakterine can verdi ayrıca köşe bucak İstanbul ve kıran resimleri isimli tiyatro oyunlarında yer alarak büyük bir başarı gösterdi. Dizide cihangirin lider olduğu çetenin molla adlı Üyenin rolünü üstlenerek büyük bir oyunculuk öneği gösterdi.