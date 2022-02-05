Muhammet Çakır kimdir?

1982 yılında hayata gözlerini açan Muhammet Çakır 38 yaşındadır nereli olduğuna dair net bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.
05 Şubat 2022 Cumartesi 19:08
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Show TV de yayına giren yüzyüze dizisinde molla karakterine can verdi ayrıca köşe bucak İstanbul ve kıran resimleri isimli tiyatro oyunlarında yer alarak büyük bir başarı gösterdi. Dizide cihangirin lider olduğu çetenin molla adlı Üyenin rolünü üstlenerek büyük bir oyunculuk öneği gösterdi.
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