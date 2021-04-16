Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi

Televizyon dünyasının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tüm heyecanıyla devam ederken vatandaşlarımız Müge Anlı resmi Instagram hesabı nedir sorusunun yanıtlarını arıyor. Müge Anlı Instagram hesabı belli oldu. Müge Anlı Instagram hesabı açtı.
Müge Anlı Instagram Hesabı
Instagram hesabı açmasını duyurmasının ardından sadece 48 saat içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşmayı başaran başarılı sunucu, hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kısa bir süre içerisinde Instagram fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor.
Müge Anlının resmi instagram hesabı @mugeanliofficial olarak dikkat çekiyor.
Son Güncelleme: 16.04.2021 11:21