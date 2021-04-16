İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm heyecanıyla devam ederken vatandaşlarımız Müge Anlı resmi Instagram hesabı nedir sorusunun yanıtlarını arıyor. Müge Anlı Instagram hesabı belli oldu.

16 Nisan 2021 Cuma 11:21
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
Takip Et:

Televizyon dünyasının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tüm heyecanıyla devam ederken vatandaşlarımız Müge Anlı resmi Instagram hesabı nedir sorusunun yanıtlarını arıyor. Müge Anlı Instagram hesabı belli oldu. Müge Anlı Instagram hesabı açtı.

Müge Anlı Instagram Hesabı

Şimdiye kadar sosyal medya hesabı açmayarak direnen Müge Anlı, hayranlarının baskısına dayanamadı ve Instagram hesabı açtı. Hesabını açtığı gibi milyonlarca kişi onu takip etmeye başladı. 14 Nisan 2021 tarihinde yaptığı programda Instagram hesabı açtığını duyuran ünlü sunucu, bu duyurusunun ardından binlerce takipçiye ulaştı. Ayrıca sosyal medya dünyasına geç kaldığı için kendisine kızdığını da sözlerine ekledi. Ardından fotoğraf çekimi yaptıktan sonra bunu Instagram adresine ekledi.

Instagram hesabı açmasını duyurmasının ardından sadece 48 saat içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşmayı başaran başarılı sunucu, hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kısa bir süre içerisinde Instagram fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor.

Müge Anlının resmi instagram hesabı @mugeanliofficial olarak dikkat çekiyor.



Son Güncelleme: 16.04.2021 11:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlıİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BluTV hangi günler ücretsiz olacak? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
BluTV hangi günler ücretsiz olacak? BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?
Mavera 5. bölümü fragmanı 16 Nisan 2021 Cuma
Mavera 5. bölümü fragmanı 16 Nisan 2021 Cuma
Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle
Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı?
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı?
Arda'nın Ramazan Mutfağı 16 Nisan 2021 Cuma tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı 16 Nisan 2021 Cuma tarifi

Popüler Haberler

2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Nisan 2021 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2021 İSG devlet desteği alma işlemleri
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
BluTV tamamen ücretsiz mi olacak? Blu TV nasıl ücretsiz izlenebilecek?
Kuruluş Osman Cerkutay karakterini kim canlandırıyor? Çağrı Şensoy kimdir?
Survivor Merve'ye ne oldu? Merve Aydın sağlık durumu nasıl?
Niyet ettikten sonra ezan okunmadan yenilir veya su içilir mi?
Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2021 SGK rapor parası sorgulama
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
2021 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.