Müge Anlı'nın resmi instagram hesabı adresi

Televizyon dünyasının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tüm heyecanıyla devam ederken vatandaşlarımız Müge Anlı resmi Instagram hesabı nedir sorusunun yanıtlarını arıyor. Müge Anlı Instagram hesabı belli oldu. Müge Anlı Instagram hesabı açtı.

Müge Anlı Instagram Hesabı

Şimdiye kadar sosyal medya hesabı açmayarak direnen Müge Anlı, hayranlarının baskısına dayanamadı ve Instagram hesabı açtı. Hesabını açtığı gibi milyonlarca kişi onu takip etmeye başladı. 14 Nisan 2021 tarihinde yaptığı programda Instagram hesabı açtığını duyuran ünlü sunucu, bu duyurusunun ardından binlerce takipçiye ulaştı. Ayrıca sosyal medya dünyasına geç kaldığı için kendisine kızdığını da sözlerine ekledi. Ardından fotoğraf çekimi yaptıktan sonra bunu Instagram adresine ekledi.

Instagram hesabı açmasını duyurmasının ardından sadece 48 saat içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşmayı başaran başarılı sunucu, hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kısa bir süre içerisinde Instagram fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor.

Müge Anlının resmi instagram hesabı @mugeanliofficial olarak dikkat çekiyor.