Müge Anlı'da yine gergin anlar

ileprogramı, ekranların en sevilen programlarının başında gelmektedir. İnsanların severek izlediği programın son bölümünde ortalık bir kez daha karıştı. Birbirinden ilginç gelişmelerin yaşandığı programda Sevgi Kıranlı’nın şoför Muammer ile kaçtığı ortaya çıkınca polis ekiplerince emniyete ifadeye götürüldü.

Bugün programa katılan Sevgi Karahanlı ve Muammer’in eşi, birbirine girdi. Muammer’in eşi Sevgi Karahanlı’nın üzerine doğru yürüyerek ‘’Kocanı ben kaçırdım Sevgi’’ dedi. Bu söyledikleri izleyicilerde soğuk duş etkisi yaratırken Mügen Anlı da aşırı derecede kızdı. Sevgi Karahanlı ise Muammer’in karısına karşı çıkarak Muammer’e aşık olduğunu ve bundan sonraki hayatını onunla geçirmek istediğini canlı yayında herkese duyurdu. Davut da çok garip tepkiler verdi. Onun bu tepkileri herkesi deliye döndürdü.