Müge Anlı'da şok ayrılık! Rahmi Özkan ile yolları ayırdı

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şok bir ayrılık yaşandı. Bir süredir Müge Anlı ile Rahmi Özkan’ın arasının bozuk olduğu, ikilinin sık sık tartışma yaşadığı ve bu nedenle Rahmi Özkan’ın yeni sezonda programda yer almayacağı iddia edildi.
Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrıldı mı?
İkilinin arasındaki tartışmaların programa nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor. Müge Anlı ya da Rahmi Özkan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak izleyiciler programın değerli isimlerinden biri olan Rahmi Özkan’ın ayrılmasını istemiyor.
Son Güncelleme: 26.07.2021 13:45