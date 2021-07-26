Müge Anlı'da şok ayrılık! Rahmi Özkan ile yolları ayırdı

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şok bir ayrılık yaşandı. Bir süredir Müge Anlı ile Rahmi Özkan’ın arasının bozuk olduğu, ikilinin sık sık tartışma yaşadığı ve bu nedenle Rahmi Özkan’ın yeni sezonda programda yer almayacağı iddia edildi.

Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrıldı mı?

Programın yayınlandığı ilk günden beri canlı yayınlarda yer alan ve branşıyla ilgili yorumlar yapan Rahmi Özkan’ın Müge Anlı’dan ayrıldığı iddia ediliyor. İddiaların nedeninin ise Rahmi Özkan’ın Müge anlı ile anlaşamadığı ve ikilinin sürekli tartıştığı olarak gösterildi.

İkilinin arasındaki tartışmaların programa nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor. Müge Anlı ya da Rahmi Özkan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak izleyiciler programın değerli isimlerinden biri olan Rahmi Özkan’ın ayrılmasını istemiyor.