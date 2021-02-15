Müge Anlı'da psikiyatrist Arif Verimli neden yok, ayrıldı mı? Arif Verimli ne zaman dönecek?

ATV’nin en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te, psikiyatrist Arif Verimli’nin bir süredir programda olmaması merak konusu olmuştu. Programın sunucusu Müge Anlı, 15 Şubat Pazartesi günkü yayında Arif Verimli’nin programda olmaması ile ilgili açıklama yaparak konuya netlik getirdi. Anlı, Arif Verimli’nin işlerinin yoğunluğu sebebiyle aralarında olmayacağını söyledi.

Arif Verimli kimdir?

1 Haziran 1954 tarihinde Antalya’da dünyaya gelen Arif Verimli, ilköğretimini ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı. Hep fizik mühendisi olma hayali kuran Verimli, üniversitede hayalini kurduğu fizik mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarı sebebiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1977 senesinde Tıp Fakültesi’nden mezun olan Verimli, psikiyatri asistanı oldu.

1978 senesinden Aydan Verimli ile evlenen Arif Verimli’nin bu evlilikten iki çocuğu oldu. 1982 senesinde uzman doktor olan Verimli, 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesi’nde askerliğini yaptı. 1983 senesinde zorunlu görev olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne Başasistan olarak göreve başladı. Verimli, bu hastanede 1994-2003 yılları arasında Başhekimlik yaptı.

Başhekimlik yaptığı dönemde Evlilik Danışma Merkezi, UMATEM, 182 Umut Işığı Hattı, İntihar Müdahale Merkezini kurmuştur. 2004 senesinde Başhekimlik görevinden alınmış ancak Sağlık Bakanlığı’na açtığı davayı kazanıp görevine tekrar başlamıştır. Göreve dönmesinin ardından uyum içerisinde çalışma ortamı ve ekip olamadığı düşünerek emekli olmuştur.

2005-2011 senelerinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Verimli, bugünlerde kendi muayenehanesini açarak serbest olarak hekimlik yapıyor.