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Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?

ATV ekranında sabah kuşakları arasında yer alan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Birçok konuyu elen alan programda bu hafta kan donduran detaylar yer alırken itiraflar ise izleyiciyi şaşırttı. Müge Anlı’da Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü? Son durum ne oldu?

08 Mart 2021 Pazartesi 19:34
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
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ATV ekranlarının sevilen programları arasında yer alan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı çözülemeyen olayları, faili meçhul cinayetleri ve kaçırılma olaylarını ele alırken sunuculuğunu yapan araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi her konuya ayrı titizlikle ele alıp incelemeye devam ediyor. Son olarak kısa süredir ekranlarda yer alan ‘Mervenur Polat’ cinayeti bugün çözüldü.  Ölüm haberini alan izleyiciler şok oldu. Mervenur Polat hakkında korkunç detaylar gün yüzüne çıkarken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaklaşık 4 ay öncesinde 20 yaşındaki Mervenur Polat arkadaşıma gidiyorum diyerek evden çıkması üzerine bir daha haber alınamadı. Ailenin telaşlanması üzerine Müge Anlı programına başvuran acılı aile ve yakınları programda bildiklerini anlattı.  Arkadaşlardan birisi olan Gökhan Hamurcu, iddiaları değiştirirken genç adam Mervenur Polat’a Cüneyt Akyol isimli kişinin tecavüz ettiğini açıkladı.

Acı olayın ayrıntılarına değinen Hamurcu, üst katta oturan Cüneyt Akyol’un yanına gitmesi üzerine gördüklerini ifade etti. İfadesinde Cüneyt’in üzerinde kırmızı bir bonozu olduğunu, Mervenur’un ise üstündeki bütün kıyafetlerinin koltuk üzerinde olduğunu söyledi. Üzerinde sadece çarşaf olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istediğini söyleyen genç adam, Cüneyt’in sus işareti yaptığını söyledi. Cüneyt Hamurcu’ya sende ister misin sorusu üzerine korktuğunu ve kaçıp gittiğini söyledi.

Genç kızın cesedi kurye ile baba evine gönderildi!

Deliller ve ifadeler Cüneyt Akyol’u gösterirken, Mervenur’un ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Cüneyt Akyol genç kızı öldürüp cesedi sarararak kuryeye verdi. Adres ise Mervenur’un babasının evi oldu. Dört aya yakındır cesedi evin terasında sakladığını itiraf eden Akyol cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıCüneyt AkyolMervenur Polat
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