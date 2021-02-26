Müge Anlıda Hülya Avşar’ın Kızı Helin Avşar kim, bulundu mu?

ATV ekranlarında her sabah izleyiciyle buluşan ve sunuculuğunu Müge Anlı’nın üstlendiği, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir isim benzerliği damga gibi gündeme düştü. Programda oyuncu Hülya Avşar’la aynı isme sahip olan Hülya Avşar, kızı Helin Avşar’ın kayıp olduğunu söyleyerek kızının bulunmasını istiyor. 15 yaşında olan kayıp kız, Hülya Avşar’ın kardeşi olan Helin Avşar’la aynı isimde olmasıyla da gündem oldu.

Programda dile getirilen iddialara göre Helin Avşar, nişanlandığı kuzeni tarafından kaçırıldı. Nişanlandığı kuzeni Mercan ise 16 yaşında. Küçük yaşta nişanlanmasına tepki veren Müge Anlı’ya annesi, “Kaçacağını bildiğim için nişanladım” dedi. Helin Avşar’ın daha öncelerinde de kaçma teşebbüsü olduğu öğrenildi. Helin Avşar ise hala aranıyor.

Müge Anlı ihbar hattı 0212 354 43 25 ve 0212 354 43 26