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Müge Anlı'da cinayet itirafı! 'Çocuklarım için yaptım'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir araştırılan Ali Toprak cinayetinde şoke eden bir itiraf geldi. Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti.

22 Ocak 2021 Cuma 23:50
Müge Anlı'da cinayet itirafı! 'Çocuklarım için yaptım'
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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te işlenen Ali Toprak cinayetinde sona gelindi. Uzun süredir programda yer alan Ali Toprak’ın eşi Alime Toprak, günler sonra eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Eşini öldürdüğünü itiraf etti

Mersin’in Anamur ilçesinde çalıştığı muz serasında ölü bulunan 44 yaşındaki Ali Toprak’ın cesedi, eşi Alime Toprak tarafından bulunmuştu. Programa katılan Alime Toprak, eşini kanlar içerisinde gördüğünü ve kanı görünce kendisinin bayıldığını söylemişti. Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılan cinayette, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmış ve Alime Toprak’ın çelişkili ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü canlı yayınında, reklam arasından dönen Müge Anlı Alime Toprak’ın cinayeti itiraf ettiğini ve cinayetin ayrıntılarını savcılığa anlatacağını söyledi. Stüdyoda herkes şoke olurken, Alime Toprak gözaltına alındığı sırada cinayeti neden işlediğini anlattı.

‘’Çocuklarım için öldürdüm’’

Alime Toprak, canlı yayına gelerek cinayete ilişkin ayrıntıları anlattı. Toprak, eşinin kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek, ‘’Ben yapmasaydım o yapacaktı, çocuklarım için öldürdüm’’ ifadelerini kullandı. Eşinden sürekli şiddet gören Alime Toprak, geride bıraktığı çocuklarının bir arada yaşamasını istediğini söylerken stüdyodaki kişiler gözyaşlarına hakim olamadı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 23:50
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Anahtar Kelimeler:
Ali ToprakAlime ToprakCinayetMüge Anlı
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