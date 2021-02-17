Müge Anlı’da canlı yayında kavga!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün canlı bir şekilde yayınlanıyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlanan bölümde 7 yıldır kayıp olan Gülşen Caymaz’a yer veriliyordu. Birkaç gün önce Gülşen Caymaz’ın eski arkadaşı Murat Akın, programa gelmiş ve bazı iddialar ortaya atmıştı. Gülşen Caymaz’ın annesi Kamile Balığkurdu, bugünkü yayına katıldı ve Murat Akın’a ayakkabı fırlattı. Ayakkabı fırlatıldıktan sonra yayındaki ses ve görüntü kapatıldı.

Murat Akın, 7 yıldız kayıp olan Gülşen Caymaz’ın kendisiyle sürekli görüştüğünü ve başka erkekler ile içki içtiğini ifade etmişti. Akın, Gülşen’in annesi Kamile Balığkurdu’nun para için erkeklerle birlikte olduğunu da belirtmişti.

Anne Balığkurdu, Akın’ın kendisine ve kızına iftira attığını söyleyerek ayağındaki ayakkabıyı çıkarttı ve Akın’a fırtlattı.

