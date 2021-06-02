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Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bu hafta Fatma Öz dosyası işlenmişti. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı gerçeklerle olayın perde arkası aydınlatıldı. Fatma Öz kimdir, Fatma Öz’e ne oldu, kayıp olarak aranan Fatma Öz bulundu mu? Soruları merak konusu oldu. 45 yaşındaki iki çocuk annesi genç kadının başına gelen olayların detayı haberimizde.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:25
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
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Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bu hafta Müge Anlı ve ekibi Fatma Öz dosyasını araştırmaya başlamıştı. Kayıp olarak aranan Fatma Öz bulundu mu? Fatma Öz’e ne oldu? sorularına yanıt aranan programda çarpıcı gerçekler açığa çıktı. Kayıp kişilerin ve cinayete kurban giden insanların arandığı programda bir olay daha açığa çıkarıldı.

 

Fatma Öz kimdir, Fatma Öz’e ne oldu?

Malatya’nın Darende ilçesinde ikamet eden Fatma Öz 45 yaşında ve iki çocuk annesidir. 19 Nisan’da evinden çıktıktan sonra bir daha ulaşılamayan kadın kayıp olarak aranmaya başlanmıştı. Fatma Öz’ün ailesinin Müge Anlı ve Tatlı Sert programına katılmasının ardından olay televizyon ekranlarına taşındı. Programda genç kadının akrabaları Fatma Öz’ün, sevgilisi Bahri Maraşlı tarafından öldürüldüğü iddiasında bulunmuştu. Ailesinin onay vermediği bir ilişki içinde olan Fatma Öz’ün ailesi durumdan 5 Mayıs’ta haberdar olduklarını belirtti.  

Fatma Öz’ün sevgilisi Bahri Maraşlı cinayeti itiraf etti

Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet eden Bahri Maraşlı polis tarafından aranmaya başlanmasının ardından kayıplara karışmıştı. Fatma Öz’ü öldürdüğü şüphesiyle aranan Bahri Maraşlı intihar girişimde bulunduğu sırada polis mensuplarına yakalandı. Fatma Öz’ün sevgilisi olduğu iddia edilen Bahri Maraşlı’nın 40 gün önce polis tarafından ifadesi alınıp ve evinde arama yapılmıştı. Bu gün Kayseri ikametine giden yolda intihar girişimde bulunduğu öğrenilen Bahri Maraşlı, Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.  Hayati bir tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bahri Maraşlı polislere verdiği ilk ifadede Fatma Öz’ü öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayeti kabul eden zanlı Fatma Öz’ü Gürün İlçesine bağlı Kavak Köyü yakınlarında boş bir araziye gömdüğünü itiraf ettikten sonra bu sabah saatlerinde olay yerine götürülerek inceleme yapıldı.  Yapılan arazi çalışması sonrası 45 yaşındaki iki çocuk annesi kadının cesedine ulaşıldı.  Olayın ardından Gürün Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Savcılığa sevk edilen Bahri Maraşlı olay günü Fatma Öz ile Şehitler Tepesi’ne gittiklerini, Fatma Öz’ün başka bir erkek ile görüşmeye başladığını söylemesinin ardından tartışma yaşadıkları ifadesinde bulundu. Tartışama sonrası cinayeti işlediğini itiraf eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
Fatma Öz öldürüldü Mü?Kayıp Fatma Öz Bulundu Mu?
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