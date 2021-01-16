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Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu

Müge Anlı'nın programında 52 gündür kayıp olan Hamdi Kılıç'tan kötü haber geldi. 70 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni ağaca asılmış halde bulundu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:25
Müge Anlı'da aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi ağaçta asılı bulundu
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ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süredir 70 yaşındaki Hamdi Kılıç olayı işleniyor. Sevgilisi Sakine Akdeniz ile yaşadığı evden çıkan Hamdi Kılıç, bir daha geri dönmedi.

Cansız bedeni 52 gün sonra bulundu

Kasım ayında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamdi Kılıç’ın cansız bedeni 52 gün sonra bir ağaca asılı şekilde bulundu. 70 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor.

Hamdi Kılıç’ı hanımı vefat ettikten sonra Sakine Akdeniz iisimli genç bir kadınla yaşamaya başladığı ve tüm mal varlığını bu kadının hesabına geçirdiği iddia edilmişti. Sevgilisi için tüm birikimini feda eden Hamdi Kılıç’ın cesedi, çiftlik evinin yakınlarında bir ağaca asılmış vaziyette bulundu.

Öte yandan jandarma ekipleri, kadavra köpekleriyle Kılıç’ı arama çalışmaları başlatmıştı. Çiftlik evini de en ince ayrıntısına kadar arayan ekipler herhangi bir ize rastlamamıştı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıHamdi KılıçCinayetCeset
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