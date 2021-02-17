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Müge Anlı'da 17 Şubat neler oldu, neden kavga çıktı?

Müge Anlı’nın bugün yayınlanan bölümünde kayıp Gülşen Caymaz konu oldu. Programda sinirler gerildi ve tartışma çıktı. İzleyiciler Müge Anlı’da 18 Şubat neler oldu, neden kavga çıktı sorusunu gündeme getirdi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:44
Müge Anlı'da 17 Şubat neler oldu, neden kavga çıktı?
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ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü bölümünde sır perdeleri aralanmaya devam etti. 17 Şubat Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde canlı yayında çıkan tartışma gündem oldu.

Bugünkü bölümde kayıp Gülşen Caymaz hakkında M.Akın konuştu. Akın’ın konuşmasının ardından Gülşen Caymaz’ın annesi çok sinirlendi.

20 yaşındaki Pınar Geyik annesi Gülşen Caymaz’ın 8 yıl önce kaybolduğunu ve bulunması için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Programa daha önce Gülşen Caymaz’ın annesi de katılmış ancak bir sonuç çıkmamıştı. İddialara göre 28 yaşındaki Gülşen Caymaz, kızı Pınar Geyik ile 8 yıl önce vedalaştıktan sonra sırra kadem basmış. Müge Anlı 8 yıl önce ortadan kaybolan Gülşen Caymaz’a ne olduğunu araştırıyor.

Gülşen Caymaz’a ne oldu?

Karaman’da yaşayan Gülşen Caymaz, 8 yıl önce evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gülşen Caymaz henüz 18 yaşındayken eşini kaybetmiş ve 2 çocuğuyla annesinin yanına yerleşmiş. Annesiyle dönem dönem tartışma yaşadığı öğrenilen Gülşen Caymaz’ın bir anda ortadan kaybolması merak ediliyor.

Annesinin evden gittiği zaman 13 yaşında olan Pınar Geyik annesini bulmak için 8 yıl sonra Müge Anlı’ya başvurdu. Pınar Geyik annesinin o dönemki sevgilisi Coşkun ile birlikte gittiğini iddia ediyor. 8 yıl önce ortadan kaybolan Gülşen Caymaz’dan henüz bir haber alınamadı.

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 14:44
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Anahtar Kelimeler:
Gülşen CaymazMüge AnlıATVKavga
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