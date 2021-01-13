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Müge Anlı Zeynep Güngör'ün katili kimdir, cinayet çözüldü mü?

16 aydır kayıp olan Zeynep Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldıktan sonra pek çok kişi Müge Anlı'yı takip etmeye başladı. Konunun açıklığa kavuştuğu aktarılırken vatandaşlar, Müge Anlı Zeynep Güngör'ün katili kimdir, cinayet çözüldü mü? sorularını araştırmaya devam ediyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:17
Müge Anlı Zeynep Güngör'ün katili kimdir, cinayet çözüldü mü?
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ATV ekranlarında faili meçhul olayların çözüldüğü ve sunuculuğunu Müge Anlı’nın yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında pek çok kişinin yakından takip ettiği Zeynep Güngör olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Önemli bir kitle, Zeynep Güngör bulundu mu sorusunu araştırırken yaşanan son gelişmeler merak edilmeye devam ediyor.

Müge Anlı’da Zeynep Güngör bulundu mu?

16 ay önce İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kaybolan ve 4 çocuğu olan Zeynep Güngör’e ne olduğu araştırmalara devam ediyor. 3 yıldır eşinden boşanmaya çalışan ve 16 ay önce kaybolan Güngör’ü son olarak gören sevgilisi Ecevit ile görüştüğü düşünülen Zeynep Güngör’ün cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Programa katılan Zeynep Güngör’ün kız kardeşi ‘Zeynep'in E. adında bir sevgilisi vardı. Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz’ açıklamaları sonrasında Zeynep Güngör’ün kaybolmadan 10 gün önce erkek arkadaşı E. Tarafından ölümüne dövüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma ve incelemeler üzerine kimliği belirlenemeyen cansız bedenlerde araştırma yapan yetkililer Zeynep Güngör’ün defalarca bıçaklandıktan sonra İstanbul çıkışında bulunan Jandarma bölgesine atıldığı tespit edildi. 34 yaşında ki 4 çocuğu olan Zeynep Güngör’ün katil veya katilleri aranmaya başlandı.

Zeynep Güngör’ün katili kimdir?

Katili ile ilgili programda araştırmalarda buluna Müge Anlı 3 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Zeynep Güngör’ün katilinin sevgili Ecevit olduğu ortaya çıktı.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:17
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ATVMüge AnlıZeynep GüngörCinayetKatilSon Durum
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