Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlıyor? 17 Mayıs Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Mügen Anlı ile Tatlı Sert programı uzun yıllardır ATV'de ekranlara gelmektedir. Programın sunucusu Müge Anklı, hemen hemen herkesin beğenisi kazanan bir sunucusudur. Programda, Her hafta çözülmemiş olaylar,cinayetler konu edilmektedir.Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmedi. Programın neden yayınlanmadığı merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert neden ekranlara gelmedi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Mayıs Cuma

14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Ramazan Bayramı’ndan dolayı ekranlara gelmedi.

Programın yerine ‘’Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor’’ isimli program geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

12 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan programda Nezen cinayeti ile ilgili gelişmeler yaşandı. Ahmet Taşkın’ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia eden cezaevinde olan kişi, konuşmak istediğini belirtti. 17 Mayıs Pazartesi günü Nezen cinayetiyle ilgili yeni gelişmelerin olması beklenmektedir.