İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlıyor? 17 Mayıs Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV ekranlarına gelmektedir. 14 Mayıs Cuma günü ATV'yi açan izleyiciler, programı yayında göremedi. Seyirciler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünün ne zaman olacağını araştırmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mayıs Pazartesi mi yayınlanacak? İşte ATV'nin sevilen programıyla ilgili merak edilenler...

14 Mayıs 2021 Cuma 14:55
Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlıyor? 17 Mayıs Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı?
Takip Et:

 Mügen Anlı ile Tatlı Sert programı uzun yıllardır ATV'de ekranlara gelmektedir. Programın sunucusu Müge Anklı, hemen hemen herkesin beğenisi kazanan bir sunucusudur. Programda, Her hafta çözülmemiş olaylar,cinayetler konu edilmektedir.Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmedi. Programın neden yayınlanmadığı merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert neden ekranlara gelmedi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Mayıs Cuma

14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmesi beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Ramazan Bayramı’ndan dolayı ekranlara gelmedi.

Programın yerine ‘’Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor’’ isimli program geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

12 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan programda Nezen cinayeti ile ilgili gelişmeler yaşandı. Ahmet Taşkın’ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia eden cezaevinde olan kişi, konuşmak istediğini belirtti. 17 Mayıs Pazartesi günü Nezen cinayetiyle ilgili yeni gelişmelerin olması beklenmektedir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 14:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertATVMüge Anlı Ile Tatlı Sert Ne Zaman?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm neden yayınlanmadı?
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Emanet 180.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Masumlar Apartmanı 33. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz izle!
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı!
Akrep dizi oyuncusu Hizmetçi kimdir? Demet Gül hakkında bilgiler
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar yer aldığı dizi ve film yapımları
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.