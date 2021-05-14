Müge Anlı yayından kaldırıldı mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak, başlayacak mı?

Sunucu Müge Anlı tüm Türkiye tarafından sevilen bir sunucudur. Uzun yıllar ATV kanalında sunuculuk yapmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp kişiler,cinayetler ve çözüme kavuşmamış olaylar seyirciyle buluşmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmedi. Programın neden ekranlara gelmediği merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert neden ertelendi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert neden ertelendi?

14 Mayıs Cuma günü sabah bülteninde yer alması beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Ramazan Bayramı’nın almasından dolayı yayınlanmadı.

Programın yerine ‘’Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor’’ isimli program seyirciyle buluştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’ye gelecek.

12 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan programda Nezen cinayeti ile ilgili gelişmeler yaşandı. Ahmet Taşkın’ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia eden cezaevinde olan kişi, olaylarla ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi.