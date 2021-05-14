İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Müge Anlı yayından kaldırıldı mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak, başlayacak mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Program uzun zamandan beri ATV'de seyirciyle buluşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmemesinden dolayı,seyirciler programın neden yayınlanmadığını araştırmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı neden yayınlanmadı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman? İşte ATV'nin sevilen programıyla ilgili merak edilenler...

14 Mayıs 2021 Cuma 21:13
Müge Anlı yayından kaldırıldı mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak, başlayacak mı?
Takip Et:

  Sunucu Müge Anlı tüm Türkiye tarafından sevilen bir sunucudur.  Uzun yıllar ATV kanalında sunuculuk yapmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp kişiler,cinayetler ve çözüme kavuşmamış olaylar seyirciyle buluşmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmedi. Programın neden ekranlara gelmediği  merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert neden ertelendi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert neden ertelendi?

14 Mayıs Cuma günü  sabah bülteninde yer alması beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Ramazan Bayramı’nın almasından dolayı yayınlanmadı.

Programın yerine ‘’Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor’’ isimli program  seyirciyle buluştu.  Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle ATV’ye gelecek.

12 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan programda Nezen cinayeti ile ilgili gelişmeler yaşandı. Ahmet Taşkın’ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia eden cezaevinde olan kişi, olaylarla ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 21:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertMüge Anlı Yeni Bölüm Ne Zaman?Müge Anlı Yayından Kaldırıldı Mı?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Müge Anlı yayından kaldırıldı mı? Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman başlayacak, başlayacak mı?
Hava durumu nasıl olacak? 15 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
2021 Rusya asgari ücret ne kadar?
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Celaleddin Harzemşah gerçek tarihte kimdir? Celaleddin Harzemşah neler yaptı?
Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncuları
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim yeri ve mekanları
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
Seni Çok Bekledim Osman Efe karakterini kim canlandırıyor? Şehsuvar Aktaş kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Songül karakteri kimdir? Selen Domaç nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.