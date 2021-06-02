İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?

ATV’de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı’ya katılan Yasemin Doğan, yaptığı itiraflar ile programa damgasını vurdu. Peki Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşındadır? Yanıtları haberimizde…

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:34
Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?
Takip Et:

ATV’de yayınlanan ve yıllardır Türkiye’nin en çok izlenen sabah programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şok olaylar gün yüzüne çıktı. Geçen günler içerisinde programda kayıp olan iki çocuk annesi Fatma Öz’ün, birlikte Sivas ilinde yaşadığı sevgilisi Bahri Maraşlı tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştı. Evli olan Maraşlı, polislerle beraber Fatma Öz’ü öldürdüğü yere giderek cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini söyledi. Fatma Öz’ü, Bahri Maraşlı’nın işlediğini bilen kişilerden olduğu ifade edilen Yasemin Doğan, programdaki itirafları ile insanların tüylerini diken diken etmişti.

Maraşlı’nın sevgilisi olan Yasemin Doğan’ın hayatı hakkında çok fazla bir bilgi elde edilemedi. Doğan, olayı itiraf ettikten sonra M.F.A. ile beraber Sivas’ta bulunan Gürün Adliyesi’ne götürüldü.

Yasemin Doğan, Bahri Maraşlı’nın Fatma Öz’ü öldürdüğünü programın geçen Cuma günü yayınlanan bölümünden sonra itiraf etti. Bunun üzerine yetkililer Bahri Maraşlı’yı tutuklamıştı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 12:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertYasemin Doğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Eren Yelçi kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!
Deepali Pansare kimdir? Deepali Pansare hakkında bilgiler
Deepali Pansare kimdir? Deepali Pansare hakkında bilgiler
TRT 1 Payitaht Abdülhamid final mi yapacak? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, final ne zaman?
TRT 1 Payitaht Abdülhamid final mi yapacak? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, final ne zaman?
Çukur final fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ölüyor mu?
Çukur final fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ölüyor mu?
Demet Akalın ve Alişan yeni sezonda TV8’e mi geçecek?
Demet Akalın ve Alişan yeni sezonda TV8’e mi geçecek?

Popüler Haberler

Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?
Bugün kimin maçı var? 2 Haziran 2021 Çarşamba TV'de spor ekranı
2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
MEB 2. dönem karneler ne zaman verilecek?
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Pazar günü semt pazar yerleri açık olacak mı?
Karınca kovmak için doğal yöntemler
E-devletten enabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi nasıl girilir?
Özel hastanelerde fizik tedavi ücretleri 2021
Tiktok Üzerinden nasıl para kazanılır? Tiktokta para kazanma şartları ve yolları
Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Ptt kapıda ödeme sistemi ödeme nasıl oluyor? Ekstra ücret alınıyor mu?
Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ergün Metin kim? Memleketi neresidir?
Maske takmak zorunlu mu? Haziran 2021 Maske takma yasağı kalktı mı, kalkacak mı?
2 Haziran 2021 Çarşamba ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Zabıta olma şartları nelerdir? 2021 Zabıta nasıl olunuyor?
Öğrenci Belediye bursu başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapamaz? 2021
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
PTT Çağrı merkezi aracılığıyla PTT kart şifre alma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.