Müge Anlı Yasemin Doğan kimdir, kaç yaşında?

ATV’de yayınlanan ve yıllardır Türkiye’nin en çok izlenen sabah programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şok olaylar gün yüzüne çıktı. Geçen günler içerisinde programda kayıp olan iki çocuk annesi Fatma Öz’ün, birlikte Sivas ilinde yaşadığı sevgilisi Bahri Maraşlı tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştı. Evli olan Maraşlı, polislerle beraber Fatma Öz’ü öldürdüğü yere giderek cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini söyledi. Fatma Öz’ü, Bahri Maraşlı’nın işlediğini bilen kişilerden olduğu ifade edilen Yasemin Doğan, programdaki itirafları ile insanların tüylerini diken diken etmişti.

Maraşlı’nın sevgilisi olan Yasemin Doğan’ın hayatı hakkında çok fazla bir bilgi elde edilemedi. Doğan, olayı itiraf ettikten sonra M.F.A. ile beraber Sivas’ta bulunan Gürün Adliyesi’ne götürüldü.

Yasemin Doğan, Bahri Maraşlı’nın Fatma Öz’ü öldürdüğünü programın geçen Cuma günü yayınlanan bölümünden sonra itiraf etti. Bunun üzerine yetkililer Bahri Maraşlı’yı tutuklamıştı.