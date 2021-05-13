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Müge anlı yarın yeni bölüm var mı? Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı?

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert, trajedik olaylara, kavuşturmalara, kayıpları bulmaya devam ediyor. Her bölümde farklı hikayelere değinen programın başarılı sunucusu Müge Anlı gizemleri ekibi ile beraber çözüyor. Programın izleyicileri ise yarın yen bölüm olup olmadığını merak ediyor? Müge Anlı İle Tatlı Sert yarın yeni bölüm var mı? Bayramda yayınlanacak mı?

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:10
Müge anlı yarın yeni bölüm var mı? Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı?
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ATV’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, her bölümde farklı bir gizemi çözmeye, ayrılıkları sonlandırmaya, faili meçhul cinayetleri bulmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bayram haftasında programın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Bayram tatili nedeni ile Müge Anlı’nın 13 Mayıs Perşembe günkü bölümü yayınlanmayacak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 15:10
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Anahtar Kelimeler:
MügeanlıATVYenibölümBayram
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