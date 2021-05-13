Son Güncelleme: 13.05.2021 15:10
Müge anlı yarın yeni bölüm var mı? Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı?
ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert, trajedik olaylara, kavuşturmalara, kayıpları bulmaya devam ediyor. Her bölümde farklı hikayelere değinen programın başarılı sunucusu Müge Anlı gizemleri ekibi ile beraber çözüyor. Programın izleyicileri ise yarın yen bölüm olup olmadığını merak ediyor? Müge Anlı İle Tatlı Sert yarın yeni bölüm var mı? Bayramda yayınlanacak mı?
13 Mayıs 2021 Perşembe 15:10