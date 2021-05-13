Müge anlı yarın yeni bölüm var mı? Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı?

’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, her bölümde farklı bir gizemi çözmeye, ayrılıkları sonlandırmaya, faili meçhul cinayetleri bulmaya devam ediyor. İzleyiciler isehaftasında programın yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Bayram tatili nedeni ile Müge Anlı’nın 13 Mayıs Perşembe günkü bölümü yayınlanmayacak.