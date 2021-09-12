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Müge Anlı ve Esra Erol arasında yaşanan soğuk savaş sonrası reyting mücadelesi başladı!

ATV'nin sevilen sunucuları Müge Anlı ve Esra Erol arasında yaşanan soğuk savaş sonrasında şimdi de reytin mücadelesi başladı. İki isim arasındaki reyting mücadelesinin kazananı belli oldu.

12 Eylül 2021 Pazar 22:47
Müge Anlı ve Esra Erol arasında yaşanan soğuk savaş sonrası reyting mücadelesi başladı!
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ATV ekranlarında gündüz kuşağında sundukları programlarla izleyenlerin beğenisini kazanan Müge Anlı ve Esra Erol arasında yaşanan gerginlik ikilinin birbirilerine çikolata ve çiçek yollaması ile son bulmuştu.

İki ünlü sunucu arasındaki gerginlik Müge Anlı’nın şu sözlerinden sonra başlamıştı; “Şimdi başka bir programda olsanız size beş bölüm bunu anlatırdıda ben anlatmıyorum bazı şeyleri. İşin acıklı tarafıda şu; ben bu programda hiçbir şeyi anlatmazken herkesin özel hayatına bu kadar dikkat ederken; bu program başka programlarında üst kimliği adı haline geldiği için bazen yazılar falan okuyorum hiç bizim programımızda işlemediğimiz konularla ilgili yapılan eleştirilerde benimde adım geçiyor. Hayretler içinde kalıyorum.”

Anlı’nın bu sözleri sonrasında Esra Erol’da suskunluğunu bozarak, Müge Anlı’nın programında yaşanan kavgaları ima ederek “Ben şöyle bir kadın değilim ki; o oradan oraya sıçrarken böyle oturup izleyeyim! Böyle biri değilim” ifadelerini kullandı. Bu yaşananlar sonrasında Esra Erol, yeni sezonda başarılar dilemek için Müge Anlı’ya çiçek ve çikolata göndererek soğuk savaşı noktaladı.

Reytinglerde Müge Anlı fark attı!

Aynı kanalda program yapmalarına rağmen reytinglerde kapışan Müge Anlı ve Esra Erol arasındaki mücadele bu sezonda devam ediyor. Müge Anlı reyting sıralamalarında üst basamaklarda yer alırken Esra Erol’un ilk on içine girememesi hayal kırıklığı yarattı.


Son Güncelleme: 12.09.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
ReytingATVEsra ErolMüge Anlı
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