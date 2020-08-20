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Müge Anlı tarafından aranan Barbara Palvin'e benzer kız kim?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan bir çiftin videosundaki genç kız Barbara Palvin'e benzerliği ile birçok beğeni aldı. Videodaki kızın geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı tarafından arandığı ortaya çıktı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:25
Müge Anlı tarafından aranan Barbara Palvin'e benzer kız kim?
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İntenette son günlerin en çok izlenen videolarından birinde Türk kızın Barbara Palvin ile benzerliği sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören videodaki kızın kayıp olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı’nın televizyon programına katılan kızın ailesi, kızlarının bulunmasını talep etti.

Müge Anlı Barbara Palvin kimdir? Müge Anlı’daki Barbara Palvin benzeri kız dikkat çekti!


Sosyal medyada dolaşan videoda Barbara Palvin’e benzeyen kız tüm kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Sevgilisi ile videoları ortaya çıkan genç kızın bu benzerliğine birçok kullanıcı yorum yaptı.

Son günlerin en çok izlenen videolarından biri olan bu videoda Barbara Palvin’e benzerliği ile çok konuşulan kızın geçmiş yıllarda Müge Anlı’nın programında ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı. 2016 yılında genç kızın aile Müge Anlı’ya başvurmuş ve kayıp kızlarının bulunmasını talep etmişti.

Sosyal medyada birçok olumlu yorum alan videodaki genç kıza yapılan yorumlar Müge Anlı iddiasının ardından değişti. Kızın sevgilisinin mafya olduğu ortaya atılırken, bu nedenle kızın onun yanında olduğu iddia edildi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 15:25
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