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Müge Anlı Sıla Uysal'ın kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye’nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da skandal bir olay yaşandı. Uzun bir süredir kaçak olan Sıla Uysal hakkında detaylar ortaya çıktı. İzleyiciler Sıla Uysal’ın kim olduğunu merak ediyor.

05 Mart 2021 Cuma 14:07
Müge Anlı Sıla Uysal'ın kim olduğu ortaya çıktı
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Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilerek takip edilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, tüm heyecanıyla devam ederken yine akıllara durgunluk veren skandal bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Sıla Uysal, uzun bir süredir aranıyor. Konuyla ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sıla Uysal’ın kim olduğu ortaya çıktı. 13 yaşında olan Sıla Uysal bir süredir kayıplara karıştı. Annesi Güler Uysal ise Müge Anlı’ya başvurarak endişelerini dile getirdi. Annesi, kızının kuzeni Sergen Uysal tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Sergen Uysal ile Sıla Uysal arasında tam 14 yaş bulunuyor. Serkan Uysal’ın Sıla Uysal’a cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Konuyla alakalı detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
Sıla UysalMüge Anlı
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