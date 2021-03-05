Müge Anlı Sıla Uysal'ın kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilerek takip edilen programlarındanile Tatlı Sert, tüm heyecanıyla devam ederken yine akıllara durgunluk veren skandal bir olay yaşandı. 13 yaşındaki, uzun bir süredir aranıyor. Konuyla ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sıla Uysal’ın kim olduğu ortaya çıktı. 13 yaşında olan Sıla Uysal bir süredir kayıplara karıştı. Annesi Güler Uysal ise Müge Anlı’ya başvurarak endişelerini dile getirdi. Annesi, kızının kuzeni Sergen Uysal tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Sergen Uysal ile Sıla Uysal arasında tam 14 yaş bulunuyor. Serkan Uysal’ın Sıla Uysal’a cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Konuyla alakalı detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.