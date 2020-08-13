İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Müge Anlı Şiar olayı ne oldu? Müge Anlı Şiar olayı çözüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 9 yaşındaki Şiar'ın öldürüldüğü iddiaları üzerine merakla 'Müge Anlı Şiar'ı kim öldürdü?' tartışmaları başladı. İşte Şiar'ın ölümüyle ilgili sır perdesi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 10:12
Müge Anlı Şiar olayı ne oldu? Müge Anlı Şiar olayı çözüldü mü?
Takip Et:

Müge Anlı programında 9 yaşındaki Şiar’ın cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler şoke etti. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümünün ardındaki perde merak ediliyor. Sosyal yardım parasından yararlanabilmek için çocuk yapan, çocuklarını dövüp bomba yapmayı öğreten anne Gülizar, baba Samet, dede Kemal ve anneanne Emine Kılıç evinde tüyler ürperten gelişmeler yaşandı.


Nisan ayında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ı kimin öldürdüğü merak ediliyor. Kılıç’ın babasının oğlunu yangından önce öldürdüğü iddiaları gündeme geldi. Programa telefon üzerinden katılım sağlayan komşular şok edici gelişmelerden bahsetti. Programdaki komşular, aileyle birlikte yaşamakta olan Hamit’in sosyal yardım paralarını alıp Şiar’a yemek vermediği ve Gülizar’ın 2 çocuğunu da kayın pederi ve eski eşinin öldürdüğünü söylediğini öne sürdü.

‘’Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek.’’

Yangından 2 gün önce hastaneye giden annenin doktora oğlunun öldüğünü söylemesi şaşkınlık yarattı. Gülizar’ın aynı evde olduğu Bahadır isimli bir kişi canlı yayına bağlandı ve Gülizar’ın ‘’Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek’’ dediğini belirtti.

‘’Bomba yapmayı öğretti.’’

Sosyal Hizmetler görevlilerinin evde bomba yapıldığı ihbarının üzerine eve gelip Şiar’ın görevlilere bomba yapmayı babası ve dedesinin öğrettiği dediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 13.08.2020 10:12
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Netflix'in yeni rakibi Acun Ilıcalı
Netflix'in yeni rakibi Acun Ilıcalı
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Yarışmacı hakkında bilgiler
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı!
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı!
Bay Yanlış dizisinde çalan aç kapıyı gir içeri şarkısını kim söylüyor?
Bay Yanlış dizisinde çalan aç kapıyı gir içeri şarkısını kim söylüyor?
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışması ne zaman başlayacak? Sevgili Dünürüm başvuru adresi ve yarışma formatı ne?
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışması ne zaman başlayacak? Sevgili Dünürüm başvuru adresi ve yarışma formatı ne?

Popüler Haberler

Kuaförüm Sensin yarışmacısı Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı hakkında bilgiler
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ağustos 13 Perşembe
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Star TV Seni Çok bekledim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
Muhtaç durumda olan ailelere devletten maddi 1477 TL destek
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihli önemli gelişme
Altın ne kadar oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 13 Ağustos 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Esnaf Kefalet Kredisi için hangi evraklar gereklidir? 2020 Esnaf Kefalet Kredisinin avantajları
Patron Dizisi Fatih’in sevgilisi Çukur'un Sena'sı mı olacak? Dilan Çiçek Deniz Patron'da rol alacak!
Özel hastanelerin muayene ücretleri ve muayene katılım payları
Erzurum şehir hastahanesi ne zaman hizmete başlayacak, ne zaman açılacak?
Sıfır bir dizisi bitti mi? Sıfır bir neden final yaptı? Yeni sezon çekilmeyecek mi?
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Personeli şark ve tayin sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu
AGİ 2020 ne kadar, kaç lira? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir?
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.