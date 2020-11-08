İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 8 Kasım 2020 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Okurlarımızın merak ettikleri Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 8 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizde Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 18:51
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 8 Kasım 2020 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başladı. Her sene birçok olayı aydınlatan programda yine bir cinayet olayı aydınlatıldı. Programın geçen hafta yayınlanan bölümünde yangın sırasında öldüğü söylenen Samet Kılıç’ın oğlunun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Samet Kılıç oğlunun eski eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi bu iddianın ardından olayı araştırmaya başladı. Adı geçen eski eş Gülizar Emanet ve sevgilisi Hami Kıcı programı katıldı ve iddialara yanıt verdi.

Hami’nin kardeşi itiraf etti


Programa gelen polisler Gülizar ve Hami’yi göz altına aldı. Olayın yaşandığı Sakarya’da da harekete geçen emniyet güçleri Hami’nin kardeşi ve annesini sorguya almıştı. Hami, kardeşi ve annesini eş zamanlı olarak sorguya alan ekiplerin incelemeleri sonucu Hami’nin kardeşi Hami’nin çocuğu dövdüğünü ve ardından öldüğünü zannettiğini ardından da Gülizar ile evi yaktığını söyledi. Gülizar bu iddialar karşısında kendisinin olayla bir ilgisini olmadığını söyledi.

Hami sessiz kalma hakkını kullanıyor

Annesi ve kardeşi olayı anlattı ancak Hami konuşmama kararının arkasında kaldı. Suçlamaları reddeden Hami Kıcı’nın sorgusuna devam edildiği bildirildi.

Müge Anlı Şiar Kılıç olayı

Sakarya’da bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Şiar Kılıç’ın babası Müge Anlı’nın programına katıldı. Baba Samet oğlunun yangında değil, daha öncesinde öldürüldüğünü söyledi. İddiaların üzerine Müge Anlı ve ekibi olayı araştırmaya başladı. Sezon finalinden önce yayınlanan bölümde ortaya atılan iddialar yeni sezonda gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri olaya karışan Gülizar ve Hami ikilisini sorguya aldı.



Son Güncelleme: 08.11.2020 18:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıŞiar Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!

Popüler Haberler

2021 ÖSYM - YÖK - MEB YKS Coğrafya konuları ve soru dağılımları
8 Kasım 2020 Pazar Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 8 Kasım 2020 Pazar Koronavirüs sonuçları
Fox TV Öğretmen dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
Ayasofya kedisi Gli kaç yaşında ve neden öldü?
Football Manager 2021Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? FM 2021 ne zaman çıkıyor?
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Nil kimdir? Ege Kökenli
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 8 Kasım 2020 Pazar
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2020
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel şiirler
Kredi sicili nedir? Banka kredi sicili nasıl temizlenir? Kaç yılda bir temizlenir?
EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Milli eğitim bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Denizbank kredi ve kredi kartı borcu erteleme başvuru şartları nelerdir? Şubeye gitmeden işlem yapılır mı?
2020 Kadir gecesi hangi tarihe denk geliyor?
Korona virüs ile grip arasındaki farklar nelerdir?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay kimdir, nereli yaşı kaç?
Tövbeler Olsun Sena karakteri kimdir? Aydan Koptur kimdir, nereli, kaç yaşında?
2020-2021 YÖK Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.