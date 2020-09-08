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Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 8 Eylül 2020 Salı Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 16:05
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 8 Eylül 2020 Salı Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başladı. Her sene birçok olayı aydınlatan programda yine bir cinayet olayı aydınlatıldı. Programın geçen hafta yayınlanan bölümünde yangın sırasında öldüğü söylenen Samet Kılıç’ın oğlunun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Samet Kılıç oğlunun eski eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi bu iddianın ardından olayı araştırmaya başladı. Adı geçen eski eş Gülizar Emanet ve sevgilisi Hami Kıcı programı katıldı ve iddialara yanıt verdi.

Hami’nin kardeşi itiraf etti


Programa gelen polisler Gülizar ve Hami’yi göz altına aldı. Olayın yaşandığı Sakarya’da da harekete geçen emniyet güçleri Hami’nin kardeşi ve annesini sorguya almıştı. Hami, kardeşi ve annesini eş zamanlı olarak sorguya alan ekiplerin incelemeleri sonucu Hami’nin kardeşi Hami’nin çocuğu dövdüğünü ve ardından öldüğünü zannettiğini ardından da Gülizar ile evi yaktığını söyledi. Gülizar bu iddialar karşısında kendisinin olayla bir ilgisini olmadığını söyledi.

Hami sessiz kalma hakkını kullanıyor

Annesi ve kardeşi olayı anlattı ancak Hami konuşmama kararının arkasında kaldı. Suçlamaları reddeden Hami Kıcı’nın sorgusuna devam edildiği bildirildi.

Müge Anlı Şiar Kılıç olayı

Sakarya’da bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Şiar Kılıç’ın babası Müge Anlı’nın programına katıldı. Baba Samet oğlunun yangında değil, daha öncesinde öldürüldüğünü söyledi. İddiaların üzerine Müge Anlı ve ekibi olayı araştırmaya başladı. Sezon finalinden önce yayınlanan bölümde ortaya atılan iddialar yeni sezonda gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri olaya karışan Gülizar ve Hami ikilisini sorguya aldı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıŞiar Kılıç
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