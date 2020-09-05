İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...
Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme yapılacak
Son Dakika
Karar resmi gazete'de! Aile hekimlerine...

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 5 Eylül 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Birçok kişinin merak ettiği 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gündeme gelen Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 05-09-2020 tarihli haberimizde Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 14:44
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 5 Eylül 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başladı. Her sene birçok olayı aydınlatan programda yine bir cinayet olayı aydınlatıldı. Programın geçen hafta yayınlanan bölümünde yangın sırasında öldüğü söylenen Samet Kılıç’ın oğlunun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Samet Kılıç oğlunun eski eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi bu iddianın ardından olayı araştırmaya başladı. Adı geçen eski eş Gülizar Emanet ve sevgilisi Hami Kıcı programı katıldı ve iddialara yanıt verdi.

Hami’nin kardeşi itiraf etti


Programa gelen polisler Gülizar ve Hami’yi göz altına aldı. Olayın yaşandığı Sakarya’da da harekete geçen emniyet güçleri Hami’nin kardeşi ve annesini sorguya almıştı. Hami, kardeşi ve annesini eş zamanlı olarak sorguya alan ekiplerin incelemeleri sonucu Hami’nin kardeşi Hami’nin çocuğu dövdüğünü ve ardından öldüğünü zannettiğini ardından da Gülizar ile evi yaktığını söyledi. Gülizar bu iddialar karşısında kendisinin olayla bir ilgisini olmadığını söyledi.

Hami sessiz kalma hakkını kullanıyor

Annesi ve kardeşi olayı anlattı ancak Hami konuşmama kararının arkasında kaldı. Suçlamaları reddeden Hami Kıcı’nın sorgusuna devam edildiği bildirildi.

Müge Anlı Şiar Kılıç olayı

Sakarya’da bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Şiar Kılıç’ın babası Müge Anlı’nın programına katıldı. Baba Samet oğlunun yangında değil, daha öncesinde öldürüldüğünü söyledi. İddiaların üzerine Müge Anlı ve ekibi olayı araştırmaya başladı. Sezon finalinden önce yayınlanan bölümde ortaya atılan iddialar yeni sezonda gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri olaya karışan Gülizar ve Hami ikilisini sorguya aldı.



Son Güncelleme: 05.09.2020 14:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıŞiar Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Yeni Bir Ev programı sunucusu Evrim Akın oldu!
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Fatih Ürek Gelinim Mutfakta programını sunmama kararı aldı! Programdan ayrılan Ürek'in yerine yeni sunucu belli oldu
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Zümrüdüanka dizisi yeni sezon fragmanında çalan Cesaretin Var Mı Aşka şarkısını kim seslendiriyor?
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?

Popüler Haberler

A101 5 Eylül - 11 Eylül 2020 tarihleri indirimli aktüel ürünleri!
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 5 Eylül 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Eylül 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Üniversite öğrencilerine af çıkacak mı? 2019 Öğrenci affı kanun teklifi detayları
Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Arsa payı hesaplama formülü! Ev metrekaresine göre arsa payı hesaplanması
Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandili nedir, dini gün anlamı ve faziletleri
YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? Sınav ne kadar sürecek?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve katılım koşulları
10.000 tl aylık ne kadar faiz getirir? Bankaların 10 Bin TL mevduat getirisi
Vergi levhası hangi kurumdan alınır? 2020 vergi levhası kaç günde çıkar?
2020 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.