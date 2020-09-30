İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden genç kadının halsiz görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden...
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş...
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Son Dakika
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Son Dakika
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak!...

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Eylül 2020 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 30 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 01:27
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Eylül 2020 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başladı. Her sene birçok olayı aydınlatan programda yine bir cinayet olayı aydınlatıldı. Programın geçen hafta yayınlanan bölümünde yangın sırasında öldüğü söylenen Samet Kılıç’ın oğlunun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Samet Kılıç oğlunun eski eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi bu iddianın ardından olayı araştırmaya başladı. Adı geçen eski eş Gülizar Emanet ve sevgilisi Hami Kıcı programı katıldı ve iddialara yanıt verdi.

Hami’nin kardeşi itiraf etti


Programa gelen polisler Gülizar ve Hami’yi göz altına aldı. Olayın yaşandığı Sakarya’da da harekete geçen emniyet güçleri Hami’nin kardeşi ve annesini sorguya almıştı. Hami, kardeşi ve annesini eş zamanlı olarak sorguya alan ekiplerin incelemeleri sonucu Hami’nin kardeşi Hami’nin çocuğu dövdüğünü ve ardından öldüğünü zannettiğini ardından da Gülizar ile evi yaktığını söyledi. Gülizar bu iddialar karşısında kendisinin olayla bir ilgisini olmadığını söyledi.

Hami sessiz kalma hakkını kullanıyor

Annesi ve kardeşi olayı anlattı ancak Hami konuşmama kararının arkasında kaldı. Suçlamaları reddeden Hami Kıcı’nın sorgusuna devam edildiği bildirildi.

Müge Anlı Şiar Kılıç olayı

Sakarya’da bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Şiar Kılıç’ın babası Müge Anlı’nın programına katıldı. Baba Samet oğlunun yangında değil, daha öncesinde öldürüldüğünü söyledi. İddiaların üzerine Müge Anlı ve ekibi olayı araştırmaya başladı. Sezon finalinden önce yayınlanan bölümde ortaya atılan iddialar yeni sezonda gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri olaya karışan Gülizar ve Hami ikilisini sorguya aldı.



Son Güncelleme: 30.09.2020 01:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıŞiar Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi

Popüler Haberler

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Eylül 2020 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman başlıyor?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2020 emekli promosyon miktarı
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
2020 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
29 Ekim tatili kaç gün olacak? 28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
Kuaförüm Sensin neden yok, neden yayınlanmıyor? Kuaförüm Sensin yayından kaldırıldı mı, ne zaman başlayacak?
Boşanmalarda karı koca mal paylaşımı nasıl yapılır? Kanunen mal paylaşımı
Askerlik şubeleri 2020 güncel açılış kapanış ve çalışma saatleri
Öğretmen dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen dizisi 2. sezonda devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi? Ne zaman final yapacak?
Altın ne kadar oldu? 30 Eylül 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 30 Eylül 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
İlk defa ev alacaklara geri ödemesiz devlet desteği miktarı ve şartları nelerdir? 2020 Devlet konut desteği nasıl alınır?
MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2020 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.