İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Aralık 2020 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:39
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Aralık 2020 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başladı. Her sene birçok olayı aydınlatan programda yine bir cinayet olayı aydınlatıldı. Programın geçen hafta yayınlanan bölümünde yangın sırasında öldüğü söylenen Samet Kılıç’ın oğlunun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Samet Kılıç oğlunun eski eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi bu iddianın ardından olayı araştırmaya başladı. Adı geçen eski eş Gülizar Emanet ve sevgilisi Hami Kıcı programı katıldı ve iddialara yanıt verdi.

Hami’nin kardeşi itiraf etti

Programa gelen polisler Gülizar ve Hami’yi göz altına aldı. Olayın yaşandığı Sakarya’da da harekete geçen emniyet güçleri Hami’nin kardeşi ve annesini sorguya almıştı. Hami, kardeşi ve annesini eş zamanlı olarak sorguya alan ekiplerin incelemeleri sonucu Hami’nin kardeşi Hami’nin çocuğu dövdüğünü ve ardından öldüğünü zannettiğini ardından da Gülizar ile evi yaktığını söyledi. Gülizar bu iddialar karşısında kendisinin olayla bir ilgisini olmadığını söyledi.

Hami sessiz kalma hakkını kullanıyor

Annesi ve kardeşi olayı anlattı ancak Hami konuşmama kararının arkasında kaldı. Suçlamaları reddeden Hami Kıcı’nın sorgusuna devam edildiği bildirildi.

Müge Anlı Şiar Kılıç olayı

Sakarya’da bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Şiar Kılıç’ın babası Müge Anlı’nın programına katıldı. Baba Samet oğlunun yangında değil, daha öncesinde öldürüldüğünü söyledi. İddiaların üzerine Müge Anlı ve ekibi olayı araştırmaya başladı. Sezon finalinden önce yayınlanan bölümde ortaya atılan iddialar yeni sezonda gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri olaya karışan Gülizar ve Hami ikilisini sorguya aldı.



Son Güncelleme: 30.12.2020 17:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıŞiar Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 30 Aralık 2020 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Memurlar işlerine ek olarak hangi iş kollarında çalışabilir?
Halkbank 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli 30 ile 75 bin TL arasında kredi veriyor
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Seksenler dizisindeki Mikser Melahat karakteri kimdir?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Exxen hangi gün, saat kaçta, ne zaman açılıyor? Exxen dizileri ve program listesi
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Doğu ekspresi başladı mı? TCDD bölgesel tren seferleri başladı mı? Tren seferleri ne zaman başlayacak?
Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!
Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı ne olacak, kuruluş tarihini belli oldu mu?
23 Mayıs Perşembe 2019 Reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Fatih Portakal Yarışı Lideri Belli Oldu!
MSB PERTEM'den sözleşmeli er başvuru başladı! 2020 MSB Sözleşmeli ER alımı başvuru şartları nelerdir?
MEB 2021 Özür Grubu yarıyıl atamaları ne zaman yapılacak?
Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
2002 doğumluların askerlik muayeneleri ne zaman başlar?
Söylemezsem Olmaz Arto neden yok, programdan ayrıldı mı?
Google haritalara yer ve işletme nasıl eklenir? 2020 Google haritalar işyeri ekleme
Kamu bankalarından faiz oranlarında güncelleme hamlesi! Kamu bankaları faiz oranlarında değişikliğe gitti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.