İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 2 Kasım 2020 Pazartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 02.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 16:10
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 2 Kasım 2020 Pazartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona başladı. Her sene birçok olayı aydınlatan programda yine bir cinayet olayı aydınlatıldı. Programın geçen hafta yayınlanan bölümünde yangın sırasında öldüğü söylenen Samet Kılıç’ın oğlunun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Samet Kılıç oğlunun eski eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Müge Anlı ve ekibi bu iddianın ardından olayı araştırmaya başladı. Adı geçen eski eş Gülizar Emanet ve sevgilisi Hami Kıcı programı katıldı ve iddialara yanıt verdi.

Hami’nin kardeşi itiraf etti


Programa gelen polisler Gülizar ve Hami’yi göz altına aldı. Olayın yaşandığı Sakarya’da da harekete geçen emniyet güçleri Hami’nin kardeşi ve annesini sorguya almıştı. Hami, kardeşi ve annesini eş zamanlı olarak sorguya alan ekiplerin incelemeleri sonucu Hami’nin kardeşi Hami’nin çocuğu dövdüğünü ve ardından öldüğünü zannettiğini ardından da Gülizar ile evi yaktığını söyledi. Gülizar bu iddialar karşısında kendisinin olayla bir ilgisini olmadığını söyledi.

Hami sessiz kalma hakkını kullanıyor

Annesi ve kardeşi olayı anlattı ancak Hami konuşmama kararının arkasında kaldı. Suçlamaları reddeden Hami Kıcı’nın sorgusuna devam edildiği bildirildi.

Müge Anlı Şiar Kılıç olayı

Sakarya’da bir evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Şiar Kılıç’ın babası Müge Anlı’nın programına katıldı. Baba Samet oğlunun yangında değil, daha öncesinde öldürüldüğünü söyledi. İddiaların üzerine Müge Anlı ve ekibi olayı araştırmaya başladı. Sezon finalinden önce yayınlanan bölümde ortaya atılan iddialar yeni sezonda gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri olaya karışan Gülizar ve Hami ikilisini sorguya aldı.



Son Güncelleme: 02.11.2020 16:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıŞiar Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya

Popüler Haberler

FOX TV Yasak Elma dizisi yeni katılanlar ve ayrılan oyuncular
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2020
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Vefat eden (ölen) baba ve annenin emekli maaşını kimler alabilir?
Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları
İzmir depremini 10 saniye önce hisseden köpek'in görüntüleri
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Göz kapağı estetiği ameliyat ücreti ne kadardır? 2020
Gazali kimdir? Gazali tarihte ne zaman, nerede yaşadı?
10 Kasım’da bankalar açık mı, havale, EFT yapılır mı?
Kulak çınlaması sebepleri nedir? Kulak neden çınlar? Kulak çınlaması sebepleri ve tedavileri
Konut kredi faizleri düşüyor mu? Banka banka konut kredisi faiz oranları
Hekimoğlu bu hafta neden yok? Yeni bölümler ne zaman çekilecek?
Elimi Bırakma Şirin kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Şenel hakkında bilgiler
Tek Yürek Cem kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Fox TV Çalar Saat'i kim sunacak? İsmail Küçükkaya ne zaman geri dönecek?
Masumlar Apartmanı Han karakterini kim canlandırıyor? Birkan Sokullu biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV8 Survivor 2021 kimler yer alacak? Turabi Survivor 2021 kadrosunda olacak mı?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri 2020
Boşanmalarda yasal mal paylaşımı nasıl olur? Anlaşmalı ve çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.