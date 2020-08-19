Müge Anlı Şiar Kılıç nasıl öldü? Müge Anlı Şiar olayı detayları neler?

Müge Anlı programında 9 yaşındaki Şiar’ın cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler şoke etti. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümünün ardındaki perde merak ediliyor. Sosyal yardım parasından yararlanabilmek için çocuk yapan, çocuklarını dövüp bomba yapmayı öğreten anne Gülizar, baba Samet, dede Kemal ve anneanne Emine Kılıç evinde tüyler ürperten gelişmeler yaşandı.

‘’Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek.’’

Nisan ayında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ı kimin öldürdüğü merak ediliyor. Kılıç’ın babasının oğlunu yangından önce öldürdüğü iddiaları gündeme geldi. Programa telefon üzerinden katılım sağlayan komşular şok edici gelişmelerden bahsetti. Programdaki komşular, aileyle birlikte yaşamakta olan Hamit’in sosyal yardım paralarını alıp Şiar’a yemek vermediği ve Gülizar’ın 2 çocuğunu da kayın pederi ve eski eşinin öldürdüğünü söylediğini öne sürdü.

Yangından 2 gün önce hastaneye giden annenin doktora oğlunun öldüğünü söylemesi şaşkınlık yarattı. Gülizar’ın aynı evde olduğu Bahadır isimli bir kişi canlı yayına bağlandı ve Gülizar’ın ‘’Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek’’ dediğini belirtti.

‘’Bomba yapmayı öğretti.’’

Sosyal Hizmetler görevlilerinin evde bomba yapıldığı ihbarının üzerine eve gelip Şiar’ın görevlilere bomba yapmayı babası ve dedesinin öğrettiği dediği öğrenildi.