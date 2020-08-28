Müge Anlı Şiar cinayetinde son durum ne? Kan donduran ifadelerle Şiar olayı açığa kavuştu

Müge Anlı tarafından son derece titiz bir şekilde araştırılan Şiar Kılıç cinayeti hakkında detaylar belli olmaya başladı. Gülüzar Amanet, oğlunu sevgilisi ile birlikte yakarak öldürdüğünü açıkladığı programda, Şiar Kılıç’ın ölümü arkasındaki sır perdesi aralandı.

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç cinayetinden son dakika!

9 yaşında yanmış halde ölü bulunan Şiar Kılıç’ın nasıl öldüğü Müge Anlı tarafından araştırılıyordu. 28 Nisan’da yaşanan şüpheli ölüm hakkında araştırmalara başlayan Müge Anlı, Şiar Kılıç’ın ölümü hakkındaki detayları ortaya çıkardı. Canlı yayında ölümün perde arkasını açıklayan Müge Anlı, Şiar Kılıç’ın annesi ve onun sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüğünü açıkladı.

Kan donduran olay hakkında şüphelerin artması sonucunda anne G.A. ve sevgilisi H.K.’nın ifadeleri alındı. Sakarya’da yaşanan olayda ifadeler sonucunda anne G.A. Şiar Kılıç’ı sevgilisi ile birlikte yaktığını itiraf etti.

Oğluna şiddet uyguladığını Müge Anlı’nın canlı yayınında itiraf ede anne, alınan ifadeler sonucunda oğlunu benzin ile yakarak öldürdüğünü itiraf etti. Bu cinayeti sevgilisi ile birlikte işlediğini açıklayan anne, sevgilisinin oğluna şiddette bulunduğunu da belirtti.

Şiar Kılıç’ın babasının şüpheleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Müge Anlı’nın çalışmaları sonucunda Şiar Kılıç cinayetinin nasıl gerçekleştiği belli oldu. Konu hakkında iddiaları yalanlayan Gülüzar’ın sevgilisi Hami’nin, soruşturma sonucunda suçlu olduğu ortaya çıktı.