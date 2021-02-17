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Müge Anlı Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen'in mesleği nedir? Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen hakkında bilgiler

Sevilen yapımlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilgiyle takip edilmektedir. Programda yer alan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in kim olduğu merak edilmiştir. Şevki Sözen hangi okuldan mezundur? Asıl mesleği nedir? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:11
Müge Anlı Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen'in mesleği nedir? Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen hakkında bilgiler
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Şevki Sözen’in hayatı merak edilmektedir.

Şevki Sözen kim?

1963 Afganistan doğumludur. Babası tarafından Makedonya asıllıdır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Adli Tıp Uzmanlığı bulunmaktadır. 1987 senesinde asistan olarak iş hayatına başlamıştır. Daha sonra Yedek Subaylık yapmıştır. İstanbul Üniversitesinde Adli Tıp uzmanı, doçenti ve profesörü olarak görev yapmıştır. Günümüzde İstanbul Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Evlidir ve bir çocuğu vardır. İleri seviye Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Tiyatroyla ilgilenmektedir. Aile içi şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.



Son Güncelleme: 17.02.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlışevki Sözen
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