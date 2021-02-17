Müge Anlı Şevki Sözen kimdir? Şevki Sözen'in mesleği nedir? Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen hakkında bilgiler

Şevki Sözen kim?

ile Tatlı Sert programında yer alan Şevki Sözen’in hayatı merak edilmektedir.

1963 Afganistan doğumludur. Babası tarafından Makedonya asıllıdır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Adli Tıp Uzmanlığı bulunmaktadır. 1987 senesinde asistan olarak iş hayatına başlamıştır. Daha sonra Yedek Subaylık yapmıştır. İstanbul Üniversitesinde Adli Tıp uzmanı, doçenti ve profesörü olarak görev yapmıştır. Günümüzde İstanbul Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Evlidir ve bir çocuğu vardır. İleri seviye Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Tiyatroyla ilgilenmektedir. Aile içi şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.