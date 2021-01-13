Müge Anlı Şevki Hoca programda neden yok, ayrıldı mı?

Atv'nin sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'de Şevki Hoca'nın yokluğu merak konusu oldu. Müger Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Hoca'nın bulunmama sebebi ne oldu? Adli Tıp uzmanı Şevki Sözen ile Müge Anlı yollarını ayırdılar mı? İşte detaylar..

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Hoca'nın bulunmama sebebi ne oldu? Şevki Hoca neden programda yer almıyor? İşte detaylar..

Müge Anlı konuyla ilgili sorulara şu şekilde bir cevap verdi. Açıklamada Şevki Sözen'in kardeşinin geçirmiş olduğu motosiklet kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle Şevki Hoca'nın programda bulunmadığını belirtti.

Peki Şevki Sözen kimdir?

Prof. Dr olan Mehmet Şevki Sözen 1963'te Afganistan'da dünyaya geldi. İlkokulu Ataköy ilkokulu'nda, liseyi Saint Fransız Lisesi'nde, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan Şevki Sözen daha sonra tıp alanında yurtdışı eğitimleri de alarak doçentlik ve profesörlük düzeyine ulaşmıştır,