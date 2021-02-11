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Müge Anlı Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı kimdir, kaç yaşında nereli?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı yine şaşırtan bir olay ile gündeme gelmiştir. Kendisinden 15 yaş küçük Muammer Cambaz ile kaçan Sevgi Kıranlı bulundu mu? Eşi karısının muska yapıldığı için kaçtığını iddia ederek programa başvurmuştur. Fakat 11 Şubat tarihinde ekrana gelen bölümde canlı yayına katılan kayıp Sevgi Kıranlı açıklamalarda bulunmuştur.

11 Şubat 2021 Perşembe 15:08
Müge Anlı Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı kimdir, kaç yaşında nereli?
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Müge Anlı programında Sevgi Kıranlı olayı nedir?

ATV ekranlarında yıllarca izleyicilerin karşısına çıkan sevilen program Müge Anlı birçok kişinin dosyasına bakmıştır. Kaybolanları bulan, cinayetleri çözen birçok olaya el atan Müge Anlı şimdiler de Davut Kıranlının konusu ele almıştır. Davut Kıranlının eşi Sevgi Kıranlı başkası ile kaçmıştır. Bunun üzerine eşini bulmak için programa katılmıştır. 

Davut Kıranlının iddiasına göre eşi Sevgi Kıranlıya muska yapılarak kandırıldığını düşünmektedir. Şüphelendiği kişi ise yanlarında şoför olarak çalışan Muammer Cambazdır. Bunun üzerine Müge Anlı’ya başvurarak eşinin bulunması için katılmıştır.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşayan ve 5 evlat sahibi olan Davut ve Sevgi Kıranlı çifti 35 yıldır evlilikleri sürmektedir. 49 yaşında olan Sevgi Kıranlı 15 yaş küçük Muammer Cambaz ile birlikte kaçarak kayıplara karışmıştır. 

Evli ve çocuk sahibi olan Muammer Cambaz’ın eşi ise Müge Anlı programına bağlanarak eşinin sabah 5’te Sevgi Kıranlının evine kahvaltıya gittiğini açıklamıştı. 

11 Şubat 2021 tarihinde Müge Anlı programına canlı olarak katılan Sevgi Kıranlı isteyerek kaçtığını dile getirmiştir. Eşi, kızı ve damadının kendisine şiddet uyguladıklarını dile getirerek evine bir daha dönmeyeceğini kesin bir kararla söylemiştir.



Son Güncelleme: 11.02.2021 15:08
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ATVMügeanlıSevgikıranlı
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