Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?

Müge Anlı Seda Aksu bulundu mu? Seda Aksu olayı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilgi çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın sunuculuğu ile devam eden programda Seda Aksu’nun bulunup bulunmadığı en fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. Programda cinayetler aydınlatılmaya,kayıplar bulunmaya ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmeye devam ediliyor. Müge Anlı ve ekibi büyük bir çalışma ile gerçekleri ortaya çıkarıyor. Peki Seda Aksu bulundu mu? Seda Aksu kimdir?

Seda Aksu bulundu mu?

40 yaşında olan Seda Aksu 13 gündür kayıp. Eşi ile problemleri olduğu bilinen Seda Aksu’yu aramak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert progamına başvurdu. Seda Aksu’yu eşinin amcasının kaçırdığı iddia ediliyor.