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Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?

Müge Anlı ATV ekranlarında sunduğu programı ile ilginç olayları çözmeye devam ediyor. Birden fazla cinayeti çözen ve kayıpları bulan Müge Anlı, bu sefer de Seda Aksu'yu bulmak için büyük bir çaba gösteriyor. Seda Aksu'nun kim olduğu ve bulunup bulunmadığı ise herkes tarafından merak ediliyor. Seda Aksu bulundu mu? Seda Aksu kimdir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

18 Mayıs 2021 Salı 15:38
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
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Müge Anlı Seda Aksu bulundu mu? Seda Aksu olayı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilgi çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın sunuculuğu ile devam eden programda Seda Aksu’nun bulunup bulunmadığı en fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. Programda cinayetler aydınlatılmaya,kayıplar bulunmaya ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmeye devam ediliyor. Müge Anlı ve ekibi büyük bir çalışma ile gerçekleri ortaya çıkarıyor. Peki Seda Aksu bulundu mu? Seda Aksu kimdir? 

Seda Aksu bulundu mu?

40 yaşında olan Seda Aksu 13 gündür kayıp. Eşi ile problemleri olduğu bilinen Seda Aksu’yu aramak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert progamına başvurdu. Seda Aksu’yu eşinin amcasının kaçırdığı iddia ediliyor.


Son Güncelleme: 18.05.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıSeda Aksu
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