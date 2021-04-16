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Müge Anlı Salih Demirel kimdir, kim öldürdü?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi şüpheli kayıpları ve cinayetleri çözmektedirler. Müge Anlı bu kez ise Bayrampaşa’da şüpheli bir şekilde ölen Salih Demirel’in ölümünü araştırmaktadır. Demirel’in ailesi canlı yayında şok iddialarda bulunurken Salih Demirel’in kim olduğu merak edildi. Peki Müge Anlı Salih Demirel kimdir, kim öldürdü? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 15:34
Müge Anlı Salih Demirel kimdir, kim öldürdü?
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi şüpheli kayıpları ve cinayetleri çözmektedirler. Müge Anlı bu kez ise İstanbul Bayrampaşa’da şüpheli bir şekilde ölen Salih Demirel’in ölümünü araştırmaktadır. Arkadaşı ile beraber aynı evde yaşayan Salih Demirel’in yakılarak öldürüldüğü iddia edilirken Müge Anlı 37 yaşında olan Salih Demirel’in şüpheli ölümünü araştırmaya başladı. 

Salih Demirel nasıl öldü?

Salih Demirel, Bayrampaşa’daki bir evde 19 Aralık 2019 yılında çıkan yangında hayatını kaybetti. 

Salih Demirel olayı nedir?

Salih Demirel’in annesi ve ablası Müge Anlı’nın programına katılarak genç adamın yakılarak öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Müge Anlı ise belgeleri okurken evin bahçesinde benzin bidonu bulduğunu yazdığı gördü ve bunun üzerine Salih Demirel’in ölümü araştırmaya başladı.  Demirel’in annesi oğlunun ölmeden önce kendisine “Anne ben tehdit alıyorum, gece yatarken başımın altında demir saklıyorum” dediğini anlattı. Olay günü ise Salih Demirel’in bulunduğu şekil ise şüpheleri üzerine çekti. Demirel’in ablası, ağabeyinin cesedinin çömelmiş bir vaziyette bulunduğu bu yüzden kasten yakıldığını iddia etti. Salih Demirel’in babasının cenazeye gelmediğini söyleyen aile babadan şüphelendiklerini ifade etti. Ev arkadaşı ile beraber 6 ay birlikte yaşayan Salih Demirel’in daha sonra ise arkadaşını ev eşyalarını çaldığı gerekçesiyle evden göndermesiyle birlikte tehdit almaya başladığı iddia edildi. Yapılan iddialara göre arkadaşı Salih Demirel’i kendisini yeniden eve alması için tehdit ettiği söylendi.



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıSalih Demirelölüm
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