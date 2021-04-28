Müge Anlı Reşit Baş’a ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde stüdyoya gelen 34 yaşındaki Şükran Çelik yasak aşk yaşadığı Reşit Baş’ı bulmak için programa geldi. Evlilik dışı ilişkileriyle bilinen ve bu ilişkiden 2 çocuk sahibi olan Baş’a ne oldu soruları kafaları karıştırdı. En son 13 Nisan da haber alınan Baş ile ilişkisini anlatan Şükran Çelik tüm gerçekliği ile olanları Müge Anlı programında anlattı.

Samsun şehrinde kaybolduğu söylene Baş ile Şükran Çelik’in yıllar öncesine dayanan ilişkisi olduğu anlatıldı. Şükran Çelik, Baş ile 17 yaşında tanıştığını ve hamile kaldığını anlatırken 10 yıl sonra tekrar bir araya gelmeleriyle tekrardan beraber olarak bir çocuk dünyaya getirdiklerini anlattı. Sevgilisi Baş’ın kaybolmasından nikahlı Eşi olan Hatun Hanım’ı ve oğlundan şüphelendiğini açıkladı.

İki kadın canlı yayında birbirine girdi

‘Eşim sevgilisinden ayrılmak istiyor’

Müge Anlı programına sevgilisini bulmak için katılan Şükran Çelik’in söylemleri programda tepki çekerken bütün suçu nikahlı eşine attığı da gözlerden kaçmadı. Hatun Baş’ın yerini bildiğini ve suçlu olduğu iddialarında bulundu. Bunun üzerine Hatun Baş, Çelik’e sert sözleri ile karşılık verdi. Yasak aşk yaşadığını kabul eden Şükran Çelik yapmış olduğu hatanın küstahlığı ile Hatun Baş’a kocana sahip çıksaydın sözlerinde bulundu. Müge Anlı’nın olaya katılmasıyla beraber sert sözleri ile Şükran’ı uyarması halinde Çelik sözleri ile tepki çekti. İki kadın ve bir adamın yaşamış olduğu hayat herkesi hayretlere düşürdü.

İki kadın tartışması ardından kayıp Reşit Baş’ın nikahlı eşi Hatun Baş programa telefon ile katılarak; ‘’ Eşim kayıp değil, sevgilisi olan Şükran Çelik’ten ayrılmak istiyor ve görüşmek istemiyor’’ dedi. Yapılan açıklama üzerine kendini tutamayan Müge Anlı, ‘’ O zaman eşiniz bağlansın canlı yayına ve gerekli konuşmayı gerçekleştirsin. Siz yerini biliyorum diyorsunuz ama neden bağlanmıyor? bende bu adam yaşıyor mu acaba diye düşünürüm o zaman’’ açıklamasını yaparak alkışları aldı.

Aşk üçgeni olarak bilinen döngü de gerçekler ortaya çıkmak üzere. Nikahlı eşi olan Hatun Baş üzerine tepkiler çoğalmaya devam ediyor. Reşit Baş’ın yasak aşk yaşadığı Şükran Çelik ise suçlamalarına devam ediyor.