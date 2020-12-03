İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Müge Anlı Remzi Bayazit olayı nedir? Remzi Bayazıt bulundu mu?

Müge Anlı’da Remzi Bayazit olayı gündem oldu. İzleyiciler Müge Anlı Remzi Bayazit olayı nedir, Remzi Bayazit bulundu mu sorularını araştırmaya başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:50
Müge Anlı Remzi Bayazit olayı nedir? Remzi Bayazıt bulundu mu?
Takip Et:

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı’da bir olay daha gündem oldu. Faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları gibi birçok olayın aydınlatılmasını sağlayan Müge Anlı’da son olarak Remzi Bayazit dosyası gündeme getirildi.

Müge Anlı Remzi Bayazit kimdir?

58 yaşındaki emekli astsubay Remzi Bayazit eşiyle tartıştıktan sonra bir otele yerleşmiş. Otelde kalan Remzi Bayazit’ten haber alınamamasının ardından Bayazit’in eşi Suriye Gemici yayına bağlanarak kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Remzi Bayazit eşiyle tartıştıktan sonra sırra kadem bastı. Bayazit’in aracı Gökömer Mahallesi’nde Zabtiye Deresi kenarında terk edilmiş halde bulundu. Müge Anlı’nın yayınına bağlanan Suriye Gemici kardeşinin bulunmasını istedi. Suriye Gemici 1 Ekim tarihinde kardeşinden kendisine telefon geldiğini ve bu telefonun sanki kötü bir haber gibi olduğuna vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

“Ben kardeşime ve yeğenime bir şey olduğunu düşündüm. Ne oldu beni çıldırtma dedim. Bana, 'Gel, kardeşini alıyorsan al. Sonra bana söylemedi deme. Sana son kez söylüyorum. Ölsün' dedi ve bir iki sitem etti. Tartışmalar yani. Ben de dedi ki, yurtdışına gezmelere giderken, yurtiçinde kardeşim gezdirirken niye bana kardeşimi teslim etmedin. O zaman teslim etseydin dedim"

Kardeşinin kaybolmadığını ve cinayete kurban gittiğinden şüphelendiğini söyleyen Suriye Gemici, şüphelerini şu ifadelerle anlattı;

“Kaybolmadan önce çarşamba günü telefonundaki aynı numarayla sim kart almış. Yeğenlerime soruyorum; sim kartı kaybetti. Kardeşim öyle gezip tozup kaybedecek birisi değil. Acaba kardeşimin sim kartını birisi aldı da, yeniden mi sim kart çıkarttı. Sonra o sim kart başka bir telefona takılmış. Sonra iki üç kişinin konuşma kayıtları çıktı. Onları sordular. Onlar da ben ondan telefonumu aldım, ben ona telefonumu verdim gibi böyle cevaplar vermişler. Ayrıca arabanın bulunduğu yerin az yukarısında hiç kullanılmamış yepyeni bir gömlek bulundu. Hiçbir zarar görmemiş. Bir de askeri içlik gibi bir parça bulundu. Yepyeni gömleği kimse köyde atmaz"

Remzi Bayazit bulundu mu?

Uzun süredir aranan 58 yaşındaki Remzi Bayazit Zaptiye deresinin bir kilometrelik uzağındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Remzi Bayazit’in kardeşi Suriye Gemici, kardeşinin vefatının ardından yayına bağlanarak kardeşinin o saatte köye gitmeyeceğini kesinlikle intihar olmadığını ve kardeşinin cinayete kurban gittiğini söyledi. Suriye Gemici, kardeşinin köye giderken yanında birinin olabileceğinde şüphelendiğini ve bu olayın rastgele değil, planlanmış bir cinayet olduğu düşündüğünü söyleyerek, cinayetin ardında kimin olduğunun bulunmasını istedi.



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Remzi BayazitMüge Anlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
THY yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar ertelendi?
Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil projesinde son durum ne?
E okul Giriş VBS 2019 Sınav Notu Öğrenme ve Karne Notu Hesaplama!
Arka Sokaklar Ezgi vuruldu mu, öldü mü?
Apple'dan iPhone 11 için bataryalı kılıf fiyatı ve özellikleri!
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Aralık 2020 Cumartesi
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.