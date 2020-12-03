Müge Anlı Remzi Bayazit olayı nedir? Remzi Bayazıt bulundu mu?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı’da bir olay daha gündem oldu. Faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları gibi birçok olayın aydınlatılmasını sağlayan Müge Anlı’da son olarak Remzi Bayazit dosyası gündeme getirildi.

Müge Anlı Remzi Bayazit kimdir?

58 yaşındaki emekli astsubay Remzi Bayazit eşiyle tartıştıktan sonra bir otele yerleşmiş. Otelde kalan Remzi Bayazit’ten haber alınamamasının ardından Bayazit’in eşi Suriye Gemici yayına bağlanarak kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Remzi Bayazit eşiyle tartıştıktan sonra sırra kadem bastı. Bayazit’in aracı Gökömer Mahallesi’nde Zabtiye Deresi kenarında terk edilmiş halde bulundu. Müge Anlı’nın yayınına bağlanan Suriye Gemici kardeşinin bulunmasını istedi. Suriye Gemici 1 Ekim tarihinde kardeşinden kendisine telefon geldiğini ve bu telefonun sanki kötü bir haber gibi olduğuna vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

“Ben kardeşime ve yeğenime bir şey olduğunu düşündüm. Ne oldu beni çıldırtma dedim. Bana, 'Gel, kardeşini alıyorsan al. Sonra bana söylemedi deme. Sana son kez söylüyorum. Ölsün' dedi ve bir iki sitem etti. Tartışmalar yani. Ben de dedi ki, yurtdışına gezmelere giderken, yurtiçinde kardeşim gezdirirken niye bana kardeşimi teslim etmedin. O zaman teslim etseydin dedim"

Kardeşinin kaybolmadığını ve cinayete kurban gittiğinden şüphelendiğini söyleyen Suriye Gemici, şüphelerini şu ifadelerle anlattı;

“Kaybolmadan önce çarşamba günü telefonundaki aynı numarayla sim kart almış. Yeğenlerime soruyorum; sim kartı kaybetti. Kardeşim öyle gezip tozup kaybedecek birisi değil. Acaba kardeşimin sim kartını birisi aldı da, yeniden mi sim kart çıkarttı. Sonra o sim kart başka bir telefona takılmış. Sonra iki üç kişinin konuşma kayıtları çıktı. Onları sordular. Onlar da ben ondan telefonumu aldım, ben ona telefonumu verdim gibi böyle cevaplar vermişler. Ayrıca arabanın bulunduğu yerin az yukarısında hiç kullanılmamış yepyeni bir gömlek bulundu. Hiçbir zarar görmemiş. Bir de askeri içlik gibi bir parça bulundu. Yepyeni gömleği kimse köyde atmaz"

Remzi Bayazit bulundu mu?

Uzun süredir aranan 58 yaşındaki Remzi Bayazit Zaptiye deresinin bir kilometrelik uzağındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Remzi Bayazit’in kardeşi Suriye Gemici, kardeşinin vefatının ardından yayına bağlanarak kardeşinin o saatte köye gitmeyeceğini kesinlikle intihar olmadığını ve kardeşinin cinayete kurban gittiğini söyledi. Suriye Gemici, kardeşinin köye giderken yanında birinin olabileceğinde şüphelendiğini ve bu olayın rastgele değil, planlanmış bir cinayet olduğu düşündüğünü söyleyerek, cinayetin ardında kimin olduğunun bulunmasını istedi.