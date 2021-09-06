Müge Anlı rakiplerine göz dağı verdi: En büyük rakibi Esra Erol’la aynı gün yayına başlayan Müge Anlı’dan son hamle

ATV’nin en çok izlenen programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert sezona ara vermişti. Tatili biten sunucu programının başına geri döndü ve yeni olaylara değinmeye başladı. Müge Anlı, en büyük rakibi olan Esra Erol ile aynı günde yayın hayatına başlayacak. Geçtiğimiz sezonda programda birbirlerine laf atmadan duramayan sunucuların rekabeti bu sezonda da devam edecek gibi duruyor. Müge Anlı’nın bu sezon ki rakibi Esra Erol ile sınırlı kalmıyor. Star TV’de “Sabahın Sultanı” programı ile Seda Sayan, Show TV’de “Susma” ile Ece Üner başarılı sunucuya rakip olacak.

Müge Anlı’dan şaşırtan paylaşım!

Ece Üner’in sunuculuğunu yaptığı programın reyting başarısını bilemiyoruz lakin Seda Sayan’ın sunduğu program reyting sıralamasında 70. sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra Seda Sayan’ın birçok hayranı programı beğenmediklerini dile getirdi. Müge Anlı’nın sezona başlaması ile reytinglerde daha da düşüş yaşanması bekleniyor.

Müge Anlı, sosyal medya hesabından geçen sezon ile alakalı bir kolaj videosu paylaştı. Videonun altına ise şu açıklamayı yazdı:

“Yarın sabah Allah’tan bir mani olmazsa beraberiz. Bu güzel jenerik için yönetmenim @ahmetsn ve kurgu yönetmenim @candostusem ile tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Allah utandırmasın…”