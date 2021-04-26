Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Avukat Rahmi Özkan bir süredir ekranlarda görünmüyor. Özkan programdan ayrıldı mı? Müge Anlı konuyla ilgili açıklama yaptı.

3 gündür ekranlarda görünmeyen Özkan, sağlık sorunu sebebiyle programda yer almıyor.

Rahmi Özkan sağlık durumu

20 Nisan tarihinde Özkan, ''Klimanın bana çarpmasından hastalandım. Sabaha kadar, oruç tutuyorum. İftardan sonra ilaç alıyorum. Buz gibi ter attım. Kendimi korudum.'' Açıklamasında bulundu.

Ertesi gün Müge Anlı, Özkan’ın yayında olmamasıyla ilgili ''Bunum akıyor, Rahmi Bey'i de dinlendirdik. Sen birkaç gün dinlen dedik. Ben alıştım artık, koronavirüs gelmez diye düşünüyorum. Bendeki böyle bir ciğere neden gelsin ki?'' açıklamasında bulundu.

Rahmi Özkan aslında kim?

Tam adı Hüseyin Rahmi Özkan’dır. 1939 tarihinde Şanlıurfa Siverek’te dünyaya gelmiştir. Ortaokula kadar bulunduğu şehirde okumuştur. Lise eğitimini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde tamamlamıştır. 1958 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmıştır.

Fakültedeyken talebe deneklerinde katıldığı sosyal çalışmalar sebebiyle üniversitelerin üst teşekkülü olmuştur. Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etmiştir. Önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı’na, ardından Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı’na seçilmiştir. 1961-1963 yılları arasında görev yapmıştır.

1963-1965 yılları arasında askerliği yedek subay olarak yapmıştır. 1969 Şubat tarihinde Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1970 senesinde yazıhane açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmıştır. Seneler önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu’nun sunduğu Sıcağı Sıcağına programına konuk olarak katılmıştır. Serap Ezgü’nün programında danışmanlık yapmıştır. Ardından Müge Anlı ile çalışmaya başlamıştır.