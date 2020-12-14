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Müge Anlı Rahmi Özkan neden ayrdıldı, neden yok? Rahmi Özkan geri gelecek mi?

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen, merakla izlenen programı Müge Anlı sunuculuğunda sır perdelerini aralamaya devam ediyor. Birçok olayın perde arkasını aralayan program, yıllardır aynı heyecanla izleniyor. Müge Anlı ile beraber Avukat Rahmi Özkan’da, yıllardır programın içerisinde. Ancak son dönemde, Rahmi Özkan’ın programdan ayrılacağı ile ilgili iddialar gündeme geldi. Peki, bu iddialar doğru mu? İşte detaylar...

14 Aralık 2020 Pazartesi 07:25
Müge Anlı Rahmi Özkan neden ayrdıldı, neden yok? Rahmi Özkan geri gelecek mi?
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2008 yılında başlayan ve günümüze kadar gelen program, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün, sabah saat 10.00’da ATV’de ekranlara gelen program, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarının başında geliyor. Sunuculuğunu Müge Anlı’nın yaptığı programda, uzman kişiler de yer alıyor. Bu isimlerden bir tanesi de Avukat Rahmi Özkan. Müge Anlı’nın ekibinde yer alan ve olayların çözülmesinde, aydınlatılmasında önemli görüşlerde bulunan Avukat Rahmi Özkan’ın, Müge Anlı’dan ayrılacağı iddia edildi. Peki, bu iddialar doğru mu? Rahmi Özkan geri dönmeyecek mi?

 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yıllardır devam ediyor. Birçok cinayeti aydınlatan, kayıp kişileri bulan program, ülkede yapılan en önemli programların başında geliyor. Programda, Müge Anlı ile birlikte çalışan Avukat Rahmi Özkan’da bu olayların önemli bir bölümünde yer alıyor. Son dönemde Rahmi Özkan’ın programdan ayrıldığı ve bir daha geri dönmeyeceği konuşuluyordu.

 

Rahmi Özkan’ın sağlık sebepleri nedeniyle bir süre programdan uzak kalacağı öğrenildi. Koranavirüs tedbirleri kapsamında bir süre programa katılamayacak olan Rahmi Özkan’ın, ilerleyen dönemde tekrar programa döneceği tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 14.12.2020 07:25
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Anahtar Kelimeler:
ATVMüge AnlıRahmi özkanMüge Anlı Ile Tatlı Sert
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