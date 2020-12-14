Müge Anlı Rahmi Özkan neden ayrdıldı, neden yok? Rahmi Özkan geri gelecek mi?

2008 yılında başlayan ve günümüze kadar gelen program, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün, sabah saat 10.00’da ATV’de ekranlara gelen program, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarının başında geliyor. Sunuculuğunu Müge Anlı’nın yaptığı programda, uzman kişiler de yer alıyor. Bu isimlerden bir tanesi de Avukat Rahmi Özkan. Müge Anlı’nın ekibinde yer alan ve olayların çözülmesinde, aydınlatılmasında önemli görüşlerde bulunan Avukat Rahmi Özkan’ın, Müge Anlı’dan ayrılacağı iddia edildi. Peki, bu iddialar doğru mu? Rahmi Özkan geri dönmeyecek mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yıllardır devam ediyor. Birçok cinayeti aydınlatan, kayıp kişileri bulan program, ülkede yapılan en önemli programların başında geliyor. Programda, Müge Anlı ile birlikte çalışan Avukat Rahmi Özkan’da bu olayların önemli bir bölümünde yer alıyor. Son dönemde Rahmi Özkan’ın programdan ayrıldığı ve bir daha geri dönmeyeceği konuşuluyordu.

Rahmi Özkan’ın sağlık sebepleri nedeniyle bir süre programdan uzak kalacağı öğrenildi. Koranavirüs tedbirleri kapsamında bir süre programa katılamayacak olan Rahmi Özkan’ın, ilerleyen dönemde tekrar programa döneceği tahmin ediliyor.