Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te konuşulan Aleyna Çakır davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm Türkiye’nin gündemine gelen davada kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Müge Anlı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyasını kapattı

Programda uzun süredir tartışılan Aleyna Çakır’ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği konusu büyük yankı uyandırdı. Müge Anlı konuyla ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı.

Mektup yazdıktan sonra şüpheli şekilde intihar eden Aleyna Çakır’ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiği iddia ediyordu. Konuyla ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının konunun tartışılmasının ardından programa konuyla ilgili birçok ihbar yapıldı. Genç kızın sevgilisi Ümitcan Uygun’un genç kızın ağzına silah doğrulttuğu anlar ortaya çıktı.

Bu videoların ardından Ümitcan Uygun’un annesinin de genç kızları kötü yola düşürdüğü ihbarları da yapıldı.

Anne Gülay uygunun hakkındaki iddialar sonrası intihar ettiği iddia edildi

Programa yapılan ihbarların ardından Gülay Uygun’un hakkında iddiaları öğrendikten sonra bunu kendisine yediremediği ve intihar ettiği ortaya atıldı.

Ankara’da yaşayan Gülay Uygun’un olay yerine intihar mektubu bıraktığı söylense de görgü tanıklarının ortaya çıkmasının ardından olayın intihar değil, cinayet olabileceği ortaya atıldı.

Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı

Konunun kamuoyunda infial yaratması üzerine Müge Anlı iki dosyayı da kapatma kararı aldı. Müge Anlı daha önce konunun peşini bırakmayacağı söylemişti. Ani bir kararla dosyayı kapatması Müge Anlı’nın tehdit edildiği iddialarını gündeme getirdi. Ancak bu karara karşı çıkan vatandaşlar Müge Anlı’ya sosyal medya üzerinden dosyayı yeniden açması çağrısında bulundu.