Müge Anlı Mustafa Özbay bulundu mu? ATV Müge Anlı 14 Aralık Hüseyin Özbay, Selim Özbay açıklamaları

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile tatlı sert programında Mustafa Özbay ın çarpıcı konusu konuşulmakta ve halka yansıtılmakta.

MÜGE ANLI MUSTAFA ÖZBAY KİMDİR?

57 yaşında olan Mustafa Özbay Isparta Dere gümü köyünde yaşamaktadır ve 3 çocuğa sahiptir.

MUSTAFA ÖZBAY OLAYI NEDİR?

57 yaşında olan Mustafa özbaydan 3 gündür haber alınamamaktadır. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ortadan kaybolan Mustafa Özbayı günlerdir gören olmamıştır. Tek yaşadığı evde görülen ve daha sonrasında hiçbir yerde görülmeyen şahış hala aranmaya devam etmekte. Durumu fark eden ailesi acilen jandarmaya haber gönderdi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ekiplerinden alınan bilgilere göre Özbay ın sürekli olarak kullandığı battaniye ve cep telefonuna ulaşamadıklarını belitti. Battaniyenin ortada olmamasından kaynaklı oluşan şüpheler arasında öldürülmesi ve o battaniye ile taşınması yatıyor. Özbayın aramalarına köy halkıda destek vermekte. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip ile aranmakta olan Özbayın arama çalışmalarında drone ve köpekler kullanılıyor.

MÜGE ANLI'DA ARANAN MUSTAFA ÖZBAY BULUNDU MU?

Son olarak battaniyesi ile ortadan kaybolduğu belirlenen Mustafa Özbay'ın arama işlemleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.

ŞÜPHELER YEĞENLERİNİN ÜZERİNDE

Şüpheliler arasında Özbayın 2 tane yeğeni görülmekte. Cezaevinden yeni çıkan evli bir kadın ile kaçtığı bilinen yeğeni konu oldu. 5 kişi şüpheli olarak göz altında.